Задержан главврач больницы СИЗО «Матросская Тишина»

Главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» заподозрили в получении взятки
Александр Чеков
Александр Чеков
15:28, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко по подозрению в получении взятки. Он находится под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Главврач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан в Москве. Предположительно, его задержали вчера за коррупцию, — говорится в сообщении.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, но его официальный статус пока не обозначен. Ранее его вызывали на допрос в СК России.
Ранее сообщалось, что подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Голохвостов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от компаний, которые проводили работы по строительству и реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарёво. Следствие считает, что он получил незаконное вознаграждение в сумме 20 млн рублей от экс-директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского.