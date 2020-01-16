https://static.news.ru/photo/231ea638-385c-11ea-8101-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МВД Республики Коми генерал-майор полиции Виктор Половников задержан в качестве подозреваемого по коррупционному преступлению.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, Половникова подозревают в получении взятки в особо крупном размере (преступное деяние, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ). В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения. Сотрудники областного управления ФСБ проводят следственные и процессуальные действия.

Накануне, 15 января, в Амурской области задержали по подозрению в получении крупной взятки директора ФГБУ «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища», передавал NEWS.ru. Согласно материалам уголовного дела, он в 2017 году получил 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приёмке выполненных работ и за общее покровительство.