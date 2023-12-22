Задержан гендиректор крупнейшего в России предприятия космической отрасли ТАСС: в Москве задержали гендиректора НПП «Геофизика-космос» Фомичева

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Евгений Фомичев

Генерального директора крупнейшего российского предприятия космической отрасли «Геофизика-космос» Евгения Фомичева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. По его информации, ему предъявлено официальное обвинение.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан и допрошен Фомичев Евгений Геннадьевич, являющийся генеральным директором АО «НПП «Геофизика-космос». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении.

Следователи намерены обратиться в столичный суд и ходатайствовать о заключении Фомичева под стражу. Детали уголовного дела не разглашаются. Наказание по вменяемой ему статье составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее в Якутии задержали главу управления Росприроднадзора, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от его действий оценили более чем в 135 млн рублей. Как выяснило следствие, чиновник составил отчет по геологическому изучению недр реки Тимптон, хотя по факту никаких исследований не проводилось. Это позволило предприятию начать в той местности незаконную добычу шлихового золота.