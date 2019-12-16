https://static.news.ru/photo/2506779a-1ff8-11ea-a00f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов задержали одиннадцатого подозреваемого по уголовному делу об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

По словам информированного источника, задержание Алихана Оздоева прошло накануне ночью. Сейчас он находится в изоляторе временного задержания.

Источник добавил, что мера пресечения для задержанного пока не избрана, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что следствие установило ещё 20 человек, возможно, причастных к убийству Эльджаркиева. Таким образом, всего по делу проходят 30 фигурантов.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября 2019 года. Трое неизвестных расстреляли их, после чего скрылись с места преступления. В преступлении подозревают пятерых членов секты баталхаджинцев. Пойти на преступление их могли подтолкнуть мотивы кровной мести: они полагают, что Эльджаркиев организовал убийство их лидера в 2018 году.

6 декабря, как писал NEWS.ru, были задержаны шестеро подозреваемых. В их числе и предполагаемый главарь группировки Хасан Полонкоев.