Сотрудники правоохранительных органов задержали одиннадцатого подозреваемого по уголовному делу об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
По словам информированного источника, задержание Алихана Оздоева прошло накануне ночью. Сейчас он находится в изоляторе временного задержания.
Источник добавил, что мера пресечения для задержанного пока не избрана,
Ранее News.ru писал, что следствие установило ещё 20 человек, возможно, причастных к убийству Эльджаркиева. Таким образом, всего по делу проходят 30 фигурантов.
Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября 2019 года. Трое неизвестных расстреляли их, после чего скрылись с места преступления. В преступлении
6 декабря, как писал NEWS.ru, были задержаны шестеро подозреваемых. В их числе и предполагаемый главарь группировки Хасан Полонкоев.
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