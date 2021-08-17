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Задержан четвёртый беглец из подмосковного ИВС

11:31, 18 августа 2021
Задержан четвёртый беглец из подмосковного ИВС Фото: nac.gov.ru
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Четвёртого из пяти сбежавших заключённых подмосковного ИВС задержали. Об этом сообщили в СКР.

Как уточняется, задержанным оказался Александр Бутнару. Правоохранители сумели обнаружить беглеца в одном из посёлков Новгородской области. На допросе мужчина признал свою вину в совершении побега.

Тем не менее на свободе пока остаётся самый опасный сбежавший. Им является Александр Мавриди, его обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. По предварительной информации, они скрутили замки гаечным ключом и вышли через заднюю дверь режимного объекта.

Ранее ещё один заключённый, сбежавший из подмосковного ИВС в Истре, сам сдался силовикам. Он стал третьим пойманным. Предполагается, что все шесть дней с даты побега он находился в городе.

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