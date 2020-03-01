https://static.news.ru/photo/73feb132-5b9e-11ea-a52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление МВД России по Приморскому краю/vk.com

Человеком, который во время празднования Масленицы в Михайловском районе Приморского края включил на большом уличном мониторе видеоролик с гей-порно, мог оказаться бывший сотрудник местного Дома культуры. Подозреваемый уже задержан.

Причиной такого поступка, скорее всего, стала обида за увольнение, которое мужчина считает незаконным, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Раньше приморец занимал должность светооператора районного Дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей, — рассказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что непристойный медиаконтент мужчина вывел на экран «путём удалённого доступа с помощью сети Интернет».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Мужчина заключён под стражу.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл в разгар масленичных гуляний. Видео для взрослых появилось на мониторе, установленном на стене здания. Ролик, «содержащий элементы порнографии» в сцене секса с участием двух мужчин, успели посмотреть больше сотни местных жителей. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.