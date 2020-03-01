Человеком, который во время празднования Масленицы в Михайловском районе Приморского края включил на большом уличном мониторе видеоролик с гей-порно, мог оказаться бывший сотрудник местного Дома культуры. Подозреваемый уже задержан.
Причиной такого поступка, скорее всего, стала обида за увольнение, которое мужчина считает незаконным,
Раньше приморец занимал должность светооператора районного Дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей, — рассказали в ведомстве.
В полиции уточнили, что непристойный медиаконтент мужчина вывел на экран «путём удалённого доступа с помощью сети Интернет».
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Мужчина заключён под стражу.
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл в разгар масленичных гуляний. Видео для взрослых появилось на мониторе, установленном на стене здания. Ролик, «содержащий элементы порнографии» в сцене секса с участием двух мужчин, успели посмотреть больше сотни местных жителей. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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