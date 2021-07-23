Задержали подозреваемого в избиении скончавшегося министра
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:19, 25 июля 2021
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Следственный комитет РФ по Амурской области принял к производству уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в пансионате Благовещенска. В результате драки погиб 39-летний министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, вечером указанного дня в компании отдыхающих граждан между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один нанес телесные повреждения другому, причинив травму головы. Потерпевшего доставили в больницу, где он 24 июля 2021 года скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь, — заявили на сайте СУ СК РФ по Амурской области.