Задержали подозреваемого в избиении скончавшегося министра

Первые грузовые поезда проехали по мосту на Транссибирской магистрали, который восстановили после обрушения. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

Составы преодолели мост в тестовом режиме. Проезда грузового поезда требовала технология, по которой проверяют надёжность конструкций. Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надёжности конструкций. Следом уже...