Задание на лето: во сколько лет отдавать ребенка в школу Рассказываем, в каком возрасте следует отдавать ребенка в школу, как подготовить его к школе и во сколько лет дети могут пойти учиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С апреля по сентябрь многие родители стоят перед выбором: отправить ребенка учиться или пусть он еще на год останется в детском саду. Узнаем, в каком возрасте можно отдавать детей в школу, расскажем, как оценить готовность ребенка к обучению в общеобразовательном учебном учреждении, и рассмотрим, почему шестилетних дошкольников лучше не отправлять в первый класс.

Во сколько лет дети идут в школу

В школу принимают детей в возрасте от шести с половиной до восьми лет (статья 19 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Если родители хотят отправить ребенка учиться в более раннем возрасте или после достижения восьми лет, им потребуется разрешение комиссии местного органа управления образования. Для получения такого документа для шестилетнего малыша нужно получить заключение по результатам медико-психологического обследования о готовности или неготовности ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении. Родители детей в возрасте восьми лет должны предоставить заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором будут указаны причины позднего поступления в школу: перенесенные тяжелые травмы и их последствия, задержка речи и психического развития, гиперактивное поведение.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обдумывая, во сколько лет отправить ребенка в школу, родители должны знать, что заявление о поступлении в первый класс подается через портал «Госуслуги»:

С 1 апреля по 30 июня, если семья проживает (зарегистрирована) на закрепленной за выбранным образовательным учреждением территории, а также если у заявителей есть право на первоочередное преимущественное зачисление.

С 6 июля по 5 сентября, если ребенок проживает за границами закрепленной за школой территории. Прием может быть закончен раньше, если в первых классах закончатся свободные места.

Сообщение о зачислении ребенка появится в личном кабинете заявителя на портале «Госуслуги» не позднее чем через шесть рабочих дней после завершения приема заявлений. Однако родители должны, не дожидаясь уведомления, посетить выбранную школу и предоставить документы будущего первоклассника:

Свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве.

Заявление о поступлении в первый класс.

Полис обязательного медицинского страхования.

Паспорта родителей.

Выписка о сделанных прививках по форме № 063-у

Медицинская карта (справка по форме № 026-у)

Если родители не получили уведомления о зачислении ребенка в первый класс указанной в заявлении школы, им следует обратиться в администрацию общеобразовательного учреждения. Нужно действовать оперативно и не откладывать решение проблемы до конца августа, иначе ребенок может пропустить свой первый в жизни День знаний.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как определить, что пора отдавать ребенка в школу

Родители порой торопятся отдать ребенка в школу раньше установленного законом возраста, объясняя свое намерение хорошей подготовкой дошкольника. Но одного умения читать и считать для обучения в школе недостаточно. Важно, чтобы ребенок смог адаптироваться к школьному распорядку, наладить контакт с учителем и подружиться с незнакомыми ему детьми. Чрезмерное напряжение может привести к перегрузке нервной системы.

Вопрос, когда отдавать ребенка в школу, следует поставить не позднее чем за год до намеченного срока. В детском саду детей готовят к школьной жизни: проводят занятия по развитию речи и графических навыков, дают базовые знания об окружающем мире. Однако родители должны объективно проанализировать возможности своего ребенка и постепенно восполнять пробелы в его воспитании. Начать следует с психологической готовности малыша к будущим переменам. Наблюдая за ребенком в повседневной жизни, нужно оценить:

способность дошкольника концентрироваться на поставленном задании;

усидчивость, то есть сколько времени малыш может спокойно провести за столом, выполняя задания взрослого;

социальные навыки — умение здороваться и прощаться, говорить «спасибо» и «пожалуйста», делиться игрушками и угощениями, не перебивать собеседника, терпеливо переносить скуку в общественном месте, сдерживать эмоции в кризисных ситуациях;

мотивированность ребенка учиться в школе. Подчас взрослые не замечают, как сами создают у детей негативное отношение к образовательным учреждениям. Когда родители упрекают ребенка за медлительность и неудачи в обучении, они нередко говорят, что малыш в школе будет отстающим;

самостоятельность, то есть способность самому решать свои проблемы, не дожидаясь помощи взрослых. Ребенок должен уметь быстро одеваться и обуваться, застегивать пуговицы и завязывать шнурки, убирать игрушки, застилать кровать, наводить порядок на полке с книгами и на рабочем столе, помогать по дому.

Фото: shutterstock.com

Школьные знания нужно постигать шаг за шагом, используя разнообразные наглядные пособия и игры. Не стоит заставлять ребенка часами сидеть за партой, штудируя азбуку и математику. Ведь детей можно обучать на прогулке в парке (названия растений, птиц, насекомых), в походах по магазинам (обобщение, сходство и различие), в поездке на дачу или в гости к дедушке и бабушке в другой город (виды транспорта, географические понятия). Ходьба по тротуарному бордюру — прекрасное упражнение на концентрацию внимания, а чтение уличных вывесок — полезное развлечение на пути из детского сада домой.

К тому времени, когда придет пора отдавать ребенка в школу, желательно, чтобы дошкольник освоил:

алфавит и чтение простых предложений по слогам;

счет и умение решать простые примеры;

элементарные навыки письма (хотя бы на уровне «палочки-крючочки»);

правила дорожного движения, поведения пешеходов на проезжей части;

сведения о себе и своей семье (как зовут папу, маму, братьев, сестер, бабушек и дедушек, где и кем работают родители, свой день рождения и дни рождения близких родственников, адрес проживания семьи);

ориентацию в пространстве (движение в направлении вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз, положение относительно людей и объектов).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ребенок с трудом заучивает стихи, не может рассказать историю по картинке, говорит простыми, короткими предложениями, путает названия цветов и форм, не способен раскрасить фигуры по контуру, не умеет внимательно слушать и упускает смысл сказанного, ему еще рано идти в школу. Родителям следует обсудить интеллектуальное развитие малыша с воспитателем и психологом, проконсультироваться с опытными педагогами о том, как скорректировать подготовку к школе за оставшееся до следующего учебного года время.

Главное — здоровье: когда отдавать ребенка в школу

Если ребенок часто болеет, неделями не ходит в детский сад, родители должны принять комплекс мер по укреплению здоровья будущего первоклассника. План конкретный действий составляется по результатам медицинского обследования и на основании рекомендаций врачей. Поэтапное закаливание, физические занятия на свежем воздухе, плавание, танцы, хоровое пение помогут повысить иммунитет и улучшат общее состояние организма. В школе ребенок в большей степени подвержен бактериальным и вирусным заболеваниям, чем в детском саду. Если к шести годам он не окреп и не набрался сил, лучше перенести поступление на следующий год.

До школы необходимо исправить дефекты речи: шепелявость, заикание, неправильное произношение звуков. Иначе ребенок может столкнуться с трудностями в обучении и общении с одноклассниками. Посещение логопеда станет дополнительной нагрузкой для и без того очень занятого ученика.

Фото: shutterstock.com

Родители склонны не учитывать эмоционально-психологическую готовность своих детей к школе. Многие полагают, что умеющему читать и писать ребенку будет скучно учиться в первом классе. Это глубокое заблуждение. На уроках ученикам приходится осваивать огромный объем информации, выполнять новые, непривычные задания, адаптироваться к школьным правилам. Чтобы справиться с такой нагрузкой, ребенок должен «созреть» как интеллектуально, так и психологически.

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