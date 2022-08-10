Задача вполне по силам: эксперт объяснил, как поднять отечественную фарму Один из разработчиков концепции поддержки фармбизнеса призвал активнее работать с производителями из дружественных стран

Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российская фармацевтическая отрасль зависима от иностранной продукции и оборудования, но за последние годы этот показатель уменьшается. Для того, чтобы развивать в РФ новые технологии, следует активнее сотрудничать с фармбизнесом из дружественных стран. Об этом в Об этом в интервью NEWS.ru заявил глава компании «Активный компонент» Александр Семёнов.

Сейчас российская фармотрасль зависима от иностранной продукции и оборудования. 55% (доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении. — NEWS.ru) — это цифра большая, но не стоит забывать, что ещё десятилетие назад эта доля составляла 80%, а в начале века была примерно на уровне 90%. Российская, точнее советская фарма была по сути разрушена в лихие 1990-е. Но то, что сделано в рамках программы „Фарма 2020“ — уже немало. Были построены новые производственные мощности, на которых производятся современные дженериковые препараты, — напомнил Семёнов.

По его мнению, сегодня нужно «довести долю российских производителей до 70-80%». Эта задача, по мнению собеседника NEWS.ru «вполне по силам». Однако, «создать технологии химического и биосинтеза и смочь производить активные фармсубстанции в РФ — это задача гораздо сложнее». Для её решения, считает Александр Семёнов, «нужны серьёзные инвестиционные стимулы».

Нет необходимости считать, что это задача должна реализовываться исключительно руками российских производителей. Можно создать такие стимулы, чтобы производители из дружественных стран приходили сюда, делали технологические трансферы и вкладывали деньги в развитие подобных производств в России. Я говорю и про Индию, и про Китай, и про Турцию, и про Объединённые Арабские Эмираты, — добавил представитель фармбизнеса.

Также Александр Семёнов заявлял, что к 2030 году Россия вряд ли сможет самостоятельно обеспечивать всеми необходимыми лекарствами. Для налаживания производства 50 оригинальных препаратов, а также глобального инфраструктурного переустройства отечественной фармотрасли, подразумевающих обеспечение «лекарственного суверенитета», потребуется до 1 трлн рублей.

Кроме этого он отмечал, что принимал участие в разработке проект поддержки фармацевтической отрасли, подготовленного рабочей группой при Минобрнауки. Для создания «лекарственного суверенитета» авторы документа предлагают ввести налоговые преференции и грантовое финансирование этапов разработки лекарств, создать систему гарантий закупки продукции у производителей, а также перейти на ускоренную регистрацию со второй фазы клинических исследований.