Зачистка неба: что будет, если «Аэрофлот» попадёт под санкции ЕС

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» как структуры, которая якобы возила беженцев в Белоруссию и способствовала таким образом миграционному кризису на границе с Польшей. Какие меры собирается ввести Брюссель против российского авиаперевозчика в рамках воздействия на Минск, пока неизвестно. Однако из Москвы уже дали понять, что готовы при случае ответить, обвинив западных партнёров в любви к «санкционной дубинке». Всё это грозит тем, что персонал транспортных компаний ждут сокращения, их менеджмент — экономические издержки, а пассажиров — усложнение логистики и, как следствие, наращивание трат на перелёты. Отечественные и зарубежные политики при этом наверняка будут грозить друг другу прекращением полётов, но позиция «горячих голов» не должна возобладать, потому что такой сценарий бьёт по всем. Об этом NEWS.ru рассказали представители авиационной отрасли, прокомментировав планы ЕС.

Надежда на Минтранс

Правовые основания для введения санкций «не совсем очевидны», потому что пассажир приобретает билет на законных основаниях и не нарушает законодательство, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его мнению, ни в каких правилах авиаперевозок не говорится «мигрантов не везти», поэтому довольно сложно оценить, каким образом авиакомпания должна относить к «законным» или «незаконным» переселенцам. Да и создание прецедента, когда авиакомпания везёт «неудобного» кому бы то ни было пассажира и её за это «наказывают», по мнению эксперта, «грозит с открытием очень большого ящика Пандоры».

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Пантелеева, если ЕС введёт в отношении «Аэрофлота» какие-либо санкции и если они ударят по коммерческим интересам авиакомпании, то будут приняты зеркальные меры. При этом маловероятно, что со стороны Москвы будут введены меры, значительно превышающие по своим последствиям то, что будет принято в Брюсселе. Но если санкции приведут к тому, что «Аэрофлот» не сможет выполнить определённое количество рейсов в страны Евросоюза, очевидно, что и европейские авиакомпании лишатся возможности выполнять рейсы по аналогичному количеству направлений.

Эксперт уверен, что вряд ли ситуация в одночасье обернётся запретами и ограничениями на пролёт иностранных воздушных судов через воздушное пространство России.

Это, естественно, было бы не в интересах российской стороны, потому что мы получаем доходы от транзита за аэронавигационное обслуживание и так далее. Надеюсь, до этого не дойдёт, здравый смысл восторжествует, и европейцы будут заниматься латанием собственных границ, а не переносом проблемы на российские компании. Сценарий ограничения транзита маловероятен. О нём очень смело могут рассуждать наши депутаты и сенаторы, но Минтранс, я надеюсь, всё-таки займёт взвешенную позицию и будет принимать ответные меры именно зеркально. Олег Пантелеев исполнительный директор агентства «Авиапорт» исполнительный директор агентства «Авиапорт»

По его словам, другие российские компании вряд ли смогут заменить «Аэрофлот» на рынке и компенсировать отсутствие иностранных авиакомпаний в случае введения санкций. В международных перевозках существует практика межправительственных соглашений, которая определяет, какие рейсы и в каком объёме выполняют авиакомпании договаривающихся стран. По многим направлениям «Аэрофлот» является так называемым назначенным перевозчиком, и, как уточняет Пантелеев, если ему будут ограничены полёты в страны Евросоюза, то в отношении назначенных перевозчиков со стороны соответствующих европейских стран будут введены симметричные ограничения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если на какой-то линии, например, работают две российских и две зарубежных авиакомпании, а «Аэрофлоту» закроют пять частот, то, соответственно, российская сторона закроет пять частот авиакомпаниям с той стороны. Если все пять частот выполняет одна авиакомпания, то не будет летать только одна, если эти пять частот делятся между двумя перевозчиками, достанется обоим. То есть будет реализованы зеркальные схемы, — разъясняет эксперт.

Удар будет колоссальным

Главный редактор портала Avia.ru и эксперт комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Роман Гусаров также обратил внимание, что межправительственные соглашения об авиаперевозках предусматривают полёты на паритетных началах. Поэтому «ущемление» «Аэрофлота» в тех странах, куда летают его воздушные суда, автоматически повлечёт аналогичные действия Москвы в отношении иностранных компаний. В таком случае сторонам придётся вести новые межправительственные переговоры о согласовании новых авиаперевозчиков вместо «Аэрофлота», если их готовы принять к себе другие страны.

По мнению Гусарова, «Аэрофлот» явно не причастен к миграционному кризису в Белоруссии. А предположения, что компания возила «каких-то нелегальных мигрантов через Москву» — это «просто бред».

Никогда бы погранслужба не пустила на территорию РФ людей без виз, а на территорию Белоруссии из Стамбула «Аэрофлот» не летает. Как мне кажется, это такая страшилка, и я надеюсь, что в Европе прекрасно понимают, что если запретят летать «Аэрофлоту», то они накажут сами себя. Их авиакомпании не смогут не только летать на территорию РФ, но и выполнять транзитные рейсы через нашу страну в Азию. А это будет колоссальным ударом по бизнесу, потому что это огромный пассажиропоток. Другой путь очень длинный и дорогой. И, кстати, в своё время право пролёта через российскую территорию им предоставил именно «Аэрофлот», отказавшись летать на этих маршрутах. Это право было предоставлено европейским авиакомпаниям, за то они платят компенсацию. Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru главный редактор портала Avia.ru

Действия Евросоюза могут ударить и по сотрудникам российской авиакомпании. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. По его мнению, всё зависит от того, какие санкции будут приняты.

Если речь будет идти об ограничении полётов, то, конечно, это отразится на работниках авиационной отрасли, потому что работа, по сути, сдельная у всех. И проводники, и пилоты получают за налёт [часов]. У них есть оклад, надбавки определённые, но очень существенная часть зарплаты — это оплата полётного времени. Если они летать не будут, то не будет и этой оплаты. Если это продлится очень долго, то тогда могут пойти и сокращения персонала. Игорь Дельдюжов президент Шереметьевского профсоюза лётного состава президент Шереметьевского профсоюза лётного состава

Профсоюзный лидер выразил при этом надежду, что такой сценарий развития событий не будет реализован. Дельдюжов посоветовал сторонам руководствоваться разумом, который должен возобладать.

С чего всё началось

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в руководстве ЕС 11 ноября сообщило , что «Аэрофлот» и турецкая авиакомпания Turkish Airlines могут попасть под санкции за «пособничество и подстрекательство к торговле людьми» в отношении Белоруссии. Они якобы перевозят в Минск беженцев из стран Ближнего Востока, которые в дальнейшем пытаются прорваться в Польшу, в ответ власти этой страны открывали по ним стрельбу.

Окончательно решение по санкциям в отношении перевозчиков пока не принято, как и неизвестно, в чём они будут заключаться. Между тем в МИД России пообещали отреагировать в случае реализации данных намерений.

Сенатор Владимир Джабаров, занимающий в Совете Федерации пост первого зампредседателя комитета по международным делам, заявил, что в случае введения санкций против «Аэрофлота» Москва может запретить полёты западных авиакомпаний через территорию РФ.

Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введём аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу её географического положения, — сказал он.

В «Аэрофлоте» поспешили откреститься от истории с наплывом беженцев к границе Белоруссии и Евросоюза, добавив, что готовы защищать свои интересы, в том числе в судебном порядке, поскольку информация о возможных санкциях может негативно повлиять на операционную и финансовую деятельность.

Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Также пресс-служба перевозчика подчеркнула, что «Аэрофлот» не выполняют регулярных и чартерных рейсов в города Сирии и Ирака, а также между Стамбулом и Минском. Передвижение граждан Ирака, Ирана и Сирии через территорию РФ, как отметили в «Аэрофлоте», затруднено, потому что для этого нужно получить транзитную российскую визу. С 1 октября по 10 ноября 2021 года через аэропорт Шереметьево в Минск из Бейрута проследовало 19 пассажиров. А транзитных пассажиров, являющихся гражданами Сирии и Ирака, следующих в Минск из Ташкента, Стамбула или Дубая, «не зафиксировано».