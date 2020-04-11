Зачинщиков беспорядков в ангарской колонии поместили в СИЗО

https://static.news.ru/photo/a7d8186c-7bf2-11ea-826a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Около 300 зачинщиков и активных участников бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске переведены в следственные изоляторы. Об этом рассказал омбудсмен Иркутской области Виктор Игнатенко.

Он отметил, что события в колонии зафиксированы стационарными видеорегистраторами и приборами, имевшимися у сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время ведётся следствие.

Омбудсмен добавил, что сейчас в колонии находятся 835 человек, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что после пожара в ИК из-под завалов было извлечено тело погибшего заключённого. По предварительным данным, в результате бунта погибли два человека и ещё около 300 пострадали. Однако официально эта информация пока не подтверждается.