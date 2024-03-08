«Верни колбасу, все прощу»: как Путин шутит над политиками и чиновниками

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил во время выступления на закрытии Всемирного фестиваля молодежи в парке науки и искусства «Сириус», что глава «Сбера» Герман Греф заменяет ему умную колонку, потому что он всегда остается на связи. NEWS.ru рассказывает, как глава государства в разные годы шутил над топ-менеджерами, политиками и чиновниками. В частности, среди них были вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава ВТБ Андрей Костин, министр финансов Антон Силуанов, а также первый зампред правительства Андрей Белоусов.

«Такой богатый, а просит миллиард»

Путин не в первый раз подшутил над Грефом. Например, в 2023 году во время визита главы государства в Великий Новгород президент «Сбера» попросил его выделить миллиард рублей на поддержку учебного проекта в сфере IT-технологий. Речь шла о строительстве в регионе кампусов проекта «Школа 21».

Греф отметил, что банк и правительство Новгородской области вложили в проект по 300 млн рублей. При этом он отметил, что им нужна помощь, добавив, что для федерального бюджета это недорого.

«Хорошо. Вытащил прямо клещами. Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — ответил Путин.

Греф отметил, что ранее он уже согласовал просьбу с администрацией президента и обсудил этот вопрос с помощником главы государства Максимом Орешкиным.

«Надеюсь, не при моей жизни»

Путин подшутил над Грефом летом 2023 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Тогда президент спросил у главы «Сбера», заменит ли его искусственный интеллект.

«Герман Оскарович, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя „Сбера“?» — поинтересовался Путин.

«Надеюсь, не при моей жизни», — ответил, улыбнувшись, Греф. При этом он подчеркнул, что «все к этому идет». Путин в шутку сказал, что «с такими людьми прогресс невозможен».

Ранее президент заявил Грефу, что он сам себе копает яму, развивая технологии искусственного интеллекта.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Герман Греф

«Слабаки. А сам он точно прокатился»

В январе 2024 года на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области Путин подшутил над вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Он рассказал президенту о том, как прокатился с губернатором региона Антоном Алихановым по новой 130-километровой велодорожке.

Путин спросил у Чернышенко, удалось ли им осилить всю трассу. Вице-премьер ответил, что не смог.

«Нет, там было меньше. Губернатор поддавался, чтобы я первый приехал. Я даже поверил, что это у меня получилось», — рассказал Чернышенко.

Путин вспомнил, как полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан назвал их слабаками.

«Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде? Нет? Он говорит: „Слабаки“. А сам он точно прокатился», — сказал глава государства.

«Вы следующий за Господом»

Рабочий визит на Дальний Восток стал первой в 2024 году поездкой Путина. 11 января он встретился с бизнесменами в Хабаровске. На мероприятии присутствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

На встрече акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала о вспышке птичьего гриппа, произошедшей более года назад. Она отметила, что пришлось уничтожить свыше полумиллиона кур. Кузнецова добавила, что руководство птицефабрики «с Божьей помощью и с верой в губернатора» нормализовало ситуацию и даже помогло коллегам с Сахалина.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за Господом в иерархии», — сказал президент Дегтяреву.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Михаил Дегтярев

«Захочет стать султаном»

Однажды Путин подшутил над главой ВТБ Андреем Костиным. Президент РФ заявил в декабре 2023 года во время встречи с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, что Костин «захочет стать стать султаном».

«Господин Костин — эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет стать султаном», — сказал российский лидер.

Костин поддержал шутку президента. «Я и принцем готов», — отметил глава ВТБ.

«Будет плакать, что денег нету»

В ноябре 2023 года на встрече президента с молодыми учеными в парке «Сириус» студентка Забайкальского госуниверситета Анна Шапиева рассказала о проекте «Менделеевская карта», который позволяет школьникам, студентам и аспирантам получать бонусы и скидки в транспорте, кафе, а также в книжных магазинах. Она заявила, что проект поддерживают частные компании, и предложила госструктурам присоединиться к «Менделеевской карте».

Путин поддержал идею, но подчеркнул, что правительство должно проработать этот вопрос. Он также отметил, что будет трудно внести поправки в бюджет. При этом президент подшутил над министром финансов Антоном Силуановым.

«Идея сама по себе хорошая. Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: „Давай деньги“. Он сейчас будет плакать: „Денег нету“», — подчеркнул глава государства.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Бывший сотрудник Госплана»

В 2021 году первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что равенства между государством и бизнесом быть не может. По его мнению, государство должно стать старшим партнером, а бизнес — младшим. Кроме того, Белоусов сказал, что металлурги «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей и должны вернуть деньги в виде налога.

Впоследствии промышленники раскритиковали вице-премьера. В частности, глава НЛМК Владимир Лисин рассказал анекдот.

«Заканчивается парад на Красной площади, диктор объявляет: „А сейчас на брусчатку выходит...“ И замолкает. В полной тишине выходят люди в серых костюмах и молча идут по площади. Президент спрашивает: „Что это?“ Сопровождающий говорит: „Это оружие страшной и разрушительной силы, нам оно досталось от Советского Союза. Это — бывшие работники Госплана“», — сказал Лисин.

После этого анекдота Путин стал называть Белоусова сотрудником советского Госплана.

«Он говорит как бывший сотрудник Госплана. <...> Он знает, я постоянно так шучу. Это шутка», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

«Приходится напоминать, что он министр иностранных дел»

Путин подшучивал и над главой МИД Сергеем Лавровым. В 2021 году на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент говорил о наступательной позиции отечественной дипломатической службы. По словам российского лидера, она настолько активна, что ему приходится напоминать Лаврову, что он не глава Минобороны.

«Иногда мне приходится напоминать Сергею Лаврову, что он министр не обороны, а иностранных дел», — отметил Путин.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Лавров

«Решили добавить сотенку?»

В 2020 году в ходе церемонии запуска нового комплекса нефтепереработки «Евро+» Путин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков обсуждали развитие Московского нефтеперерабатывающего завода. Во время доклада Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия в 250 млрд рублей. Он тут же исправился, назвав сумму в 350 млрд рублей. Ранее глава государства оценил расходы на эти цели в 350 млрд рублей.

Путин ответил шуткой на эту оговорку.

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал: „350 миллиардов“. Вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — спросил президент.

Дюков подчеркнул, что сумма в 350 млрд рублей является верной. Он объяснил свою оговорку тем, что 215 млрд рублей уже были инвестированы в московский завод.

«Верни колбасу, все прощу»

В 2019 году Путин в рамках визита в Адыгею побывал на выставке сельскохозяйственной продукции вместе с полпредом президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым. Во время осмотра одной из торговых точек Устинов взял с прилавка колбасу.

«Колбасу положите», — сказал Путин.

Устинов рассмеялся и выполнил поручение президента.

«Верни колбасу, все прощу», — добавил глава государства, перефразировав известное выражение.

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