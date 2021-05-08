Онищенко объяснил, зачем чиновникам большие зарплаты

https://static.news.ru/photo/6d359d20-afe9-11eb-999a-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарплаты служащих в министерствах и ведомствах не такие большие, как считает большинство россиян. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал первый зампредседателя комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко. Он решил объяснить, почему чиновникам нужны большие зарплаты.

Более того, труд чиновников, находящихся на управленческих постах, должен хорошо оплачиваться. В противном случае во власть придут случайные люди, считает депутат.

Мы хотим, чтобы наше государство управлялось профессиональными людьми, или мы будем играть в те игры, в которые мы в 90-е играли? — задался вопросом Онищенко.

По мнению парламентария, достойная зарплата помогает чиновникам эффективно управлять государством и заставляет держаться за свою должность. Кроме того, оплата труда должна соответствовать важности работы, убеждён депутат.

Он отметил, что по его наблюдению, работники среднего и младшего звена, особенно в министерствах, «не много получают».

Ранее стало известно, что в ходе опроса 79% россиян высказали мнение, что российские чиновники получают неоправданно высокие зарплаты. Онищенко в ответ на это усомнился, что люди, давшие такой ответ, вообще работают.