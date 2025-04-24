Забыла про трещины на томатах с этой заправкой для лунок: растут гладкие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забыла про трещины на томатах с этой заправкой для лунок, которую добавляю при высаживании рассады в грунт. Теперь помидоры растут крупными, целыми и гладкими.

Чтобы плоды не трескались, при посадке в лунки нужно добавить удобрения. Тут помогут проверенные временем подкормки:

яичная скорлупа (горсть на лунку) — источник кальция, который укрепляет кожицу плодов. Измельчите в крошку;

банановая кожура (1/2 на растение) — калий регулирует водный баланс, предотвращая резкие скачки роста;

древесная зола (1/2 стакана) — снижает кислотность и обеспечивает комплексом минералов;

гидрогель (1 ч. л.) — регулирует влажность, впитывая излишки воды.

С такой заправкой ваши помидоры будут как на фото из журнала — ровные, сочные и без единой трещинки!

Важные нюансы: не используйте свежий навоз — провоцирует бурный рост и растрескивание. После посадки замульчируйте томаты соломой (слой 5 см) и помните — поливать только теплой водой строго под корень.

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