Забудьте про мясные нарезки! Эти вегетарианские рулетики с хумусом и запеченным чесноком затмят все. Легкие, сытные, очень красивые

Часто думают, что вегетарианская еда — это пресно и невкусно. Этот рецепт разрушает стереотипы. Здесь есть и текстура, и глубина вкуса, и яркие специи, и красивая подача. Даже заядлые мясоеды просят добавки и не верят, что в рулетиках нет ни грамма мяса. Попробуйте — и вы поймете, о чем я.

Что понадобится для рулетиков

Для этого рецепта беру два крупных баклажана, две головки чеснока, 250 г консервированного или вареного нута, 4 столовые ложки тахини (кунжутной пасты), 3 столовые ложки лимонного сока, пару столовых ложек воды, по чайной ложке сумаха и соли, половину чайной ложки кайенского перца и 2–3 столовые ложки оливкового масла.

Как я их готовлю

У чеснока срезаю верхушку, чтобы открылись зубчики, заворачиваю каждую головку в фольгу и запекаю при 200 °C 40–45 минут до мягкости. Баклажаны нарезаю вдоль тонкими пластинками, обжариваю на оливковом масле с двух сторон до румяности, солю и выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Запеченный чеснок остужаю, выдавливаю зубчики из шелухи и отправляю в блендер. Туда же добавляю нут, тахини, лимонный сок, воду, соль, сумах и кайенский перец. Взбиваю до гладкой, кремообразной консистенции, при необходимости подливая еще воды. На край каждого баклажанного ломтика выкладываю по ложке хумуса и аккуратно сворачиваю рулетиком. Выкладываю на тарелку швом вниз и убираю в холодильник минимум на час перед подачей.

