Забудете про пустоцвет! Вот чем подкормить огурцы в начале мая

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Огурцы только высадили, а уже хочется, чтобы они были крепкими и плодоносили щедро? Секрет в правильной первой подкормке — она помогает растениям быстрее прижиться и набраться сил. Вот чем можно подкормить огурцы сразу после высадки.

Через 5–7 дней после высадки в открытый грунт огурцам нужна мягкая, но эффективная поддержка. Лучший вариант — настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15). Он насытит почву азотом и ускорит рост зелени. Поливайте под корень, стараясь не попадать на листья.

Если органики под рукой нет — разведите в 10 литрах воды 1 ст. ложку мочевины и добавьте 1 ч. ложку сульфата калия. Такой коктейль даст растениям бодрый старт. А через неделю можно чередовать с зелеными удобрениями — настоем крапивы или сорняков.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.