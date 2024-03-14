«Заботливо опекала»: Лещенко рассказал о личных отношениях с Моргуновой Лещенко: Моргунова была поводырем для молодых артистов и заботливо опекала их

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лев Лещенко

Народная артистка России Светлана Моргунова была в каком-то смысле поводырем, заботливо опекающим молодых артистов, рассказал NEWS.ru Лев Лещенко на прощании с диктором ЦК. По его словам, она была по-настоящему привязана к своим «подопечным», стирала им рубашки, кормила. Об этом ее никто никогда не просил, добавил артист.

Я вспоминаю наши поездки в далекие страны и здесь по Советскому Союзу. Она была нашим поводырем в каком-то смысле. Потому что были молодые артисты — Валя Толкунова, Гена Хазанов, я и другие — она насколько была привязана к нам, заботливо опекала. Нашим даже ребятам стирала рубашки, следила, за тем, чтобы мы вовремя поели. Это была ее личная инициатива, никто об этом не просил. Щедрой души был человек. И пусть земля ей будет пухом, — поделился воспоминаниями Лещенко.

Говоря о профессиональной деятельности диктора ЦК, он отметил, что она была настоящим творцом. Моргунова много работала на эстраде и вела глубокие, фундаментальные концерты. По словам Лещенко, артистка перешла границы обычной дикторской работы.

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни 10 марта. Теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. 6 марта Моргунова отпраздновала день рождения.