Заболевшим COVID-19 с осложнениями медикам заплатят по 68 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/c455efce-990b-11ea-b777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Правительство России утвердило перечень заболеваний и осложнений, при развитии и обострении которых на фоне заражения коронавирусом медицинские работники получат единовременную страховую выплату.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Согласно указу президента России Владимира Путина, на медработников распространяются дополнительные страховые гарантии для заболевших COVID-19. Если болезнь станет причиной временной нетрудоспособности, единовременная выплата составит 68 811 рублей. Если инфекция приведёт к инвалидности или смерти, выплата значительно повышается.

Кабмин включил в перечень осложнений, дающих право на страховую выплату, острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусную пневмонию, сепсис, токсическое поражение печени и другие. Также утверждено положение о расследовании таких страховых случаев. Оно действует до конца 2020 года. Предполагается, что документ позволит оперативно решать вопрос выплаты компенсаций пострадавшим медработникам.

Как передавал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал манипуляции региональных властей и руководителей медучреждений с расчётом выплат медикам исходя из отработанных часов.