https://static.news.ru/photo/750a2160-692c-11ea-bdbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Томской области, заболевший коронавирусом, мог привезти его из Италии, где он посетил выставку собак. Об этом сообщил губернатор области Сергей Жвачкин.

Человек «привёз» вирус из Италии, посетив выставку собак, — цитирует главу региона РИА Новости.

Жвачкин также ввёл в Томской области режим повышенной готовности, согласно положению которого приостанавливается проведение в регионе досуговых мероприятий в закрытых помещениях с численностью более 50 человек. Губернатор попросил жителей отнестись к вводимым ограничениям с пониманием. Кроме того, он призвал при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, а посетить врача.

Как писал NEWS.ru, замруководителя Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина рассказала о жителях региона, у которых нашли коронавирус.