https://static.news.ru/photo/e36f6384-6514-11ea-81a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил журналистов с симптомами простуды не посещать мероприятия в Кремле. Это необходимо, чтобы не подвергать опасности коллег, отметил он.

По его словам, представителям средств массовой информации следует «быть особенно внимательными к любым коронапроявлениям».

Если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, <...> если вы просто плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100% по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль, — приводит слова Пескова ТАСС.

Тем не менее, пресс-секретарь главы государства уточнил, что такое недомогание вовсе не обязательно должно быть связано с коронавирусом, но предосторожности лишними не будут.

Песков также пообещал, что перед проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет проведена оценка ситуации с распространением COVID-19. В соответствии с этим власти примут решение о необходимых мерах предосторожности, писал NEWS.ru.