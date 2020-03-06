https://static.news.ru/photo/6da93170-5fb0-11ea-aab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Троих граждан РФ, которые заразились коронавирусом на борту корабля Diamond Princess, выписали из казанской инфекционной больницы. Об этом 6 марта журналистам сообщили представители оперативного штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Выписаны трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, — приводит ТАСС информацию от сотрудников штаба.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тысячи человек из 50 стран.

Как сообщал NEWS.ru, восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребёнок), в ночь на 23 февраля самолётом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. По данным Минздрава РФ, у троих из них был диагностирован коронавирус, который протекал в лёгкой форме.