Заболеваемость в российских войсках значительно снизилась с 2019 года Минобороны: заболеваемость в российской армии снизилась на 9,4% с 2019 года

Фото: МО РФ

Уровень заболеваемости среди военнослужащих Вооруженных сил России с 2019 года уменьшился на 9,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на сборник Министерства обороны, посвященный итогам деятельности армии РФ в 2023 году. В то же время, согласно данным, число болезней органов дыхания сократилось на 20,1%.

В период с 2019 по 2023 год совершено 2 900 эвакуаций, выполненных с применением вертолетных и самолетных медицинских модулей. За этот период заболеваемость военнослужащих (на 1 000 человек) всеми болезнями снизилась на 9,4%, заболеваемость военнослужащих болезнями органов дыхания снизилась на 20,1%, заболеваемость военнослужащих социально значимыми болезнями снизилась на 4,4%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что было создано и принято на снабжение 20 образцов медицинской техники и имущества. Например, автоперевязочная АП-3 и защищенный санитарный автомобиль «Линза», которые благополучно используются в медподразделениях, участвующих в специальной военной операции.

Ранее директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин заявил, что в России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ по окончании новогодних праздников, поскольку все вернутся в организованные коллективы после длинных выходных. По его словам, такая ситуация наблюдается каждый год.