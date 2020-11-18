Заболеваемость коронавирусом в России выросла в 2,5 раза

https://static.news.ru/photo/3902dcb4-2995-11eb-8c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в России с начала октября вырос в 2,5 раза. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что в 80 регионах страны усилен режим дезинфекции в общественных местах и в транспорте, а масочный режим действует на всей территории РФ.

По словам вице-премьера, в 42 регионах продлены или идут каникулы. На дистанционное обучение переведены более 90 тысяч школьников, 29 школ закрыты на карантин, сообщает ТАСС.

За минувшие сутки в России выявлено 20,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших приближается к 2 млн. За время пандемии выздоровели более полутора миллионов россиян. Более 25 тысяч пациентов были выписаны из больниц за сутки. Жертвами инфекции стали 34,3 тысячи россиян. За последние 24 часа было зафиксировано 456 летальных исходов.

Россия в настоящее время занимает пятое место по уровню заболеваемости коронавирусом. Тройку лидеров по-прежнему составляют США, Индия и Бразилия, а на четвёртом месте находится Франция.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач одного из медцентров Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию в России ситуации с COVID-19 через месяц-полтора. По его словам, в столице уже наблюдается перелом. Он предположил, что к концу февраля 2021 года число выявляемых случаев заражения снизится до пяти — семи тысяч в сутки.