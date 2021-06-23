В России резко выросла смертность от коронавируса

Число новых случаев коронавируса за предыдущую неделю (14–20 июня) выросло на 30%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, передаёт РИА Новости.

Такое заявление она сделала в ходе совещания с членами кабмина.

К сожалению, нужно отметить, что в последнюю неделю, в отличие от предыдущих месяцев, у нас возросла смертность от COVID на 21,3%. В ряде регионов существенно выросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки, — подчеркнула чиновница.

По её словам, сначала число заражений начало увеличиваться в 27 регионах, власти которых сняли запрет на проведение массовых мероприятий. Одной из причин повышения заболеваемости остаётся отказ от соблюдения ограничительных мер.

Увеличение количества заразившихся фиксируется во всех регионах, а в 10 из них показатели превышают среднероссийские. Речь идёт о Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Бурятии, Крыме, Карелии, Хакасии, Алтае, Сахалине, а также Мурманской области.

Также она порекомендовала властям регионов брать пример с Москвы и вводить аналогичные ограничения в связи с распространением коронавируса.

За минувшие сутки в России выявлено ещё 17 594 случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 548 человек. В Москве и Санкт-Петербурге умерли 88 и 93 человека соответственно.