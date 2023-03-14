В России резко упала заболеваемость коронавирусом и гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 19%, а коронавирусом заразились на 11,5% пациентов, сообщат РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В стране за неделю зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 760 тысяч случаев — гриппом и ОРВИ. В ведомстве добавили, что преобладающими остаются варианты штамма «омикрон».

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В, — говорится в сообщении.

При этом в регионах продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса имеет тенденцию к завершению. При этом он не исключил, что могут появиться новые варианты вируса, но призвал граждан не паниковать.

Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что портрет пациента с COVID-19 за последний год заметно изменился. По его словам, сейчас госпитализация требуется в основном людям старше 80 лет, тогда как раньше в группе риска находились люди от 65 лет.