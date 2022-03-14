Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 41% за неделю

За минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился на 41,4%. Так, за прошедшие сутки выявлены 41 055 новых случаев заражения, тогда как 7 марта их число составляло 73 162. Всего с начала пандемии в стране заразились более 17,3 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.
За 24 часа госпитализированы с коронавирусом 2712 человек. Из больниц выписаны 105 243 пациента.
Жертвами инфекции за сутки стали 533 человека. Общее количество летальных исходов за время пандемии
Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксирован в Свердловской области — 2132 случая заражения за день. Свыше тысячи заразившихся выявлены в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Самарской, Ростовской, Саратовской и Иркутской областях, а также в Пермском крае и Башкортостане. В Москве за сутки заразились 957 человек, в Подмосковье — 772.
Накануне врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил, что говорить о завершении пандемии пока рано. По его мнению, вирус никуда не исчез, а иммунитет у населения к нему вскоре может начать снижаться.