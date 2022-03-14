Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 41% за неделю

За минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился на 41,4%. Так, за прошедшие сутки выявлены 41 055 новых случаев заражения, тогда как 7 марта их число составляло 73 162. Всего с начала пандемии в стране заразились более 17,3 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За 24 часа госпитализированы с коронавирусом 2712 человек. Из больниц выписаны 105 243 пациента.

Жертвами инфекции за сутки стали 533 человека. Общее количество летальных исходов за время пандемии достигло 361 344.

Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксирован в Свердловской области — 2132 случая заражения за день. Свыше тысячи заразившихся выявлены в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Самарской, Ростовской, Саратовской и Иркутской областях, а также в Пермском крае и Башкортостане. В Москве за сутки заразились 957 человек, в Подмосковье — 772.

Накануне врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил, что говорить о завершении пандемии пока рано. По его мнению, вирус никуда не исчез, а иммунитет у населения к нему вскоре может начать снижаться.