Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила девять тысяч случаев, сообщается на официальном портале штаба по борьбе с коронавирусом. Количество госпитализаций за сутки составило 1628 человек, 5115 человек выздоровели, 36 человек умерли.
Выявлено 9027 новых случаев [заболевания коронавирусом]. Умерло за сутки 36 человек, — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в нынешних условиях возвращение масочного режима поддерживают около 23% россиян. Согласно опросу сервиса SuperJob, масочный режим в основном поддерживают женщины и россияне моложе 34 лет. Около 30% вакцинированных также высказались за возвращение масок. Противниками этой позиции выступает почти половина респондентов — 48%.