Заболеваемость COVID-19 в России превысила девять тысяч случаев Заболеваемость COVID-19 в России превысила девять тысяч случаев впервые с апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила девять тысяч случаев, сообщается на официальном портале штаба по борьбе с коронавирусом. Количество госпитализаций за сутки составило 1628 человек, 5115 человек выздоровели, 36 человек умерли.

Выявлено 9027 новых случаев [заболевания коронавирусом]. Умерло за сутки 36 человек, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в нынешних условиях возвращение масочного режима поддерживают около 23% россиян. Согласно опросу сервиса SuperJob, масочный режим в основном поддерживают женщины и россияне моложе 34 лет. Около 30% вакцинированных также высказались за возвращение масок. Противниками этой позиции выступает почти половина респондентов — 48%.