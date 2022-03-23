«Заблокировать VPN полностью и не отключить при этом интернет нельзя»

В России может быть введён запрет VPN-сервисов и ресурсов, которые позволяют обходить блокировку сайтов и соцсетей. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Технический эксперт «Роскомсвободы» и проекта Privacy Accelerator Вадим Мисбах-Соловьёв в интервью NEWS.ru рассказал о принципах работы VPN, почему решение приступить к их блокировке в России — новость далеко не рядовая и насколько это вообще технически возможно.

— Что такое VPN и какова вообще роль таких сервисов?

— Буквально VPN означает «Виртуальная локальная сеть». Виртуальность в данном случае означает, что одна Сеть подключается к другой. Как будто у вас в квартире два компьютера, которые между собой подключены виртуальным проводом. Эта технология в последнее время популярна, когда нужно обходить в разных странах блокировку сайтов, соцсетей и прочего. Однако ещё в нулевые и десятые и даже иногда сейчас провайдеры используют эту технологию просто для подключения людей к интернету. Те, кто продают VPN, продают доступ к своей Сети, логин и пароль от неё, чтобы уже через неё можно было выходить в интернет. Серверов при этом может быть много, как и те, через которые входят, так и те, через которые выходят. Может быть ситуация, когда, например, пользователь входит через сервер, расположенный в Германии, а выходит через тот, что в Финляндии.

— Можно ли заблокировать возможность пользоваться VPN в России полностью?

— Технически заблокировать работу практических всех VPN-сервисов, торгующих услугами на рынке, можно. Потребуется много аппаратных мощностей, но можно. Сложнее будет заблокировать те, которые маскируются по HTTPS, но если найти хороших специалистов, которые при этом считают, что «деньги не пахнут», и наградить их хорошими средствами, то можно будет и эти VPN вычислять. Правда, с определённым процентом промахов, но всё же с определённой точностью. Фактически же, вероятность такого сценария пока что выглядит маловероятной, хоть и «выше нулевой».

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Есть ли страны, у которых получилось полностью заблокировать доступ к VPN?

— Заблокировать VPN полностью и не отключить при этом интернет нельзя. Так или иначе найдутся умельцы, которые смогут придумать, как замаскировать трафик, который на самом деле будет VPN. Принцип работы VPN: когда браузер обращается к сайту, это обращение отправляют через другой сервер, как бы «заворачивая», маскируя. Замаскировать при этом можно под многое, например под работу мессенджера. Оборудование, которое должно это распознавать, не магическое. Часто ему сложно понять, действительно ли это обращение настоящие или это спрятанный VPN. Поэтому страны, которые активно борются с VPN, например Китай, не блокируют его полностью, ибо это означало бы, что нужно блокировать все обращения, где есть малейшее подозрение на то, что это VPN-трафик. Иначе будет заблокирована работа огромного числа обычных браузеров. При этом технически заблокировать VPN с риском для прекращения работы интернета всё же можно. Я также слышал, что в Китае «вторгаются» в трафик пользователей и ставят перед выбором: готов ли ты, что бы его читали, или тебе не дадут подключиться к интернету. Однако, как я понимаю, такое происходит редко.

— Вы говорили о том, что по HTTPS заблокировать смогут, если «найдут хороших специалистов». Вы считаете, таких нет в структурах Роскомнадзора?

— Судя по моим наблюдениям — нет. По-моему у них там с хорошими специалистами плохо. Я это вижу по допущенным ошибкам, когда замедляли Twitter пару лет назад. Тогда, если помните, проблемы были у половины интернета. Точно так же, как когда Роскомнадзор «экспериментировал» с YouTube примерно неделю назад: всё технически настолько слабо, что плакать хочется.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Блокировка VPN осложнит пользование браузером Tor?

— С технической точки зрения Tor — это Tor и VPN. Есть важные отличия с обычным VPN, но по большому счёту это тоже виртуальная локальная сеть. Оборудование, которое блокирует Tor, приблизительно одинаково выглядит с оборудованием для блокировки VPN. Поэтому и Tor блокировать можно. Собственно, как я понимаю, все провайдеры его уже блокируют по мере сил. У Tor, в отличие от VPN, есть так называемые мосты — обычные пользовательские компьютеры, через которые пользователь браузера может подключиться. Большинство пользователей из России через них пользуются Tor. Блокировщики находят и блокируют эти мосты, но и новые всё время открываются — гонка. Если получится блокировщикам сильно автоматизировать этот процесс, то блокировать Tor они будут намного более эффективно. Правда, мощностей эта работа будет потреблять очень много.

— Какова вероятность того, что на VPN теперь массово перейдет обычный российский пользователь интернета после блокировки такой популярной платформе, как Instagram (признана в России экстремистской организацией и запрещена. — NEWS.ru)?

— Честно говоря, не берусь судить о массовости перехода к использованию VPN после блокировок. Однако не могу не отметить, что очень много людей и правда пытаются начать использовать их. Вплоть до того, что даже ко мне обращались члены моей семьи с вопросами о том, что это и как этим пользоваться.