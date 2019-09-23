Полицейский Иван Анфилатов, обвиняемый в избиении задержанного, после которого тот погиб, получил пять лет колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Приморский суд Петербурга.
Как информирует пресс-служба cудов Северной столицы в своём
Свою вину бывший силовик признавать отказался.
Его сочли виновным в умышленном причинении вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего, а также в повлёкшем тяжкие последствия превышении должностных полномочий с применением насилия.
По версии следствия, в августе 2017 года Анфилатов ударил задержанного Оглу Мусаева коленом в грудь и живот, отчего тот погиб. Трагедия произошла в отделе полиции № 34.
Как пишет «
Более того, Блыжков пытался скрыть доказательства преступления Анфилатова из «чувства солидарности и дружеских побуждений», за что был оштрафован на 50 тысяч рублей.
Как писал News.ru, ранее в суд передали уголовное дело в отношении 22-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы из Перми. Его обвиняют в применении насилия к 17-летнему молодому человеку.
До этого впавший в кому 17-летний подросток из Брянской области Иван Вахрушин умер после избиения сотрудником местной полиции.