Забивать микроскопом гвозди: дадут ли адвокатам бронь от мобилизации Союз адвокатов обратился в правительство с предложением не призывать юридических защитников на фронт

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент Союза адвокатов России (САР) Игорь Трунов обратился в правительство с предложением предоставить представителям профессионального сообщества бронь от мобилизации. Автор обращения отметил, что отправка адвокатов в армию ограничит права граждан на квалифицированную юридическую защиту, потому что и без этого представителей данной профессии в РФ довольно мало, особенно в отдельных субъектах. Коллеги Трунова поддержали его инициативу и рассказали NEWS.ru, что ждёт общество в случае их массовой отправки на фронт.

Меньше, чем в США

Как рассказал NEWS.ru сам Трунов, накануне он как глава САР направил обращение вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову, который также возглавляет межведомственную комиссию по вопросам бронирования. В документе, копия которого имеется в распоряжении редакции, адвокатское сообщество требует от чиновника «принять единственно верное решение о предоставлении права на бронирование граждан РФ, обладающих статусом адвоката», а также проработать соответствующий нормативно-методический механизм.

В случаях мобилизации адвокатов социально незащищённые граждане, в том числе беженцы, а также лица, подлежащие мобилизации и призыву, члены их семей останутся без квалифицированной юридической помощи, — считает Трунов.

В своём обращении он привёл некоторые цифры. Основную часть адвокатов в РФ составляют мужчины до 55 лет. В России численность представителей сообщества юристов-защитников «крайне мала — 78 тысяч, один адвокат на 1974 человека. К примеру, в США — 1 257 772 практикующих адвоката, или один юрист на 260 человек». При этом, отмечает Игорь Трунов, в некоторых региональных палатах всего восемь адвокатов, а на более 12 млн москвичей приходится около 12 тысяч адвокатов, которые «не спасут русскую армию, при этом адвокатов-мужчин в мобилизационном возрасте — 82%»

Для приобретения статуса и навыков адвоката необходимо длительное обучение, практика, квалификационные экзамены и стаж. Посылать адвоката на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди, — говорится в обращении.

Игорь Трунов подчёркивает, что адвокаты «должны применять свою квалификацию на благо РФ и становления правовой государственности с независимой судебной системой». Также он напомнил, что по Конституции у россиян есть право на альтернативную гражданскую службу (АГС), указав, где навыки адвокатов в качестве служащих в таком формате понадобятся наиболее сильно.

Целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти. Новые регионы начали жить по законам России, которые во многом отличаются от украинского права, и во избежание хаоса нужны специалисты-правоведы с глубокими знаниями российского законодательства и правоприменительной практики. Такая альтернативная служба сыграет положительную роль в становлении на новых территориях России правового государства, — подчеркнул автор обращения.

Глава САР добавил, что адвокаты «сопровождают деятельность практически всех стратегических предприятий», а «в отсутствие профессиональных правоведов и судебных практиков возможны большие негативные последствия для экономики».

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Крушение состязательности

Особое внимание автор Игорь Трунов обратил на то, что бронь от мобилизации сегодня распространяется «практически на всех участников судопроизводства», имея в виду судей, прокуроров, следователей и иных сотрудников правоохранительной системы (при этом стоит отметить, что ранее бывший работник прокуратуры Алексей Федяров рассказывал NEWS.ru, что фактически «у силовиков нет отсрочек», а разговоры о них — это «миф, который придумывают управления кадров, чтобы у них народ не разбегался».) А отсутствие защищённости от мобилизации работников адвокатуры, по мнению Трунова, лишает гражданина доступа к юридической помощи и конституционного права на судебную защиту.

Неслучайно в Конституции России закреплён принцип состязательности и равноправия сторон при осуществлении правосудия. Нарушение Конституции неизбежно повлечёт обвинительный уклон, необоснованные аресты и злоупотребления, — прогнозирует Игорь Трунов.

В беседе с NEWS.ru он выразил надежду, что в правительстве прислушаются к обращению, потому что «это их работа и обязанность». С ним согласен юрист Евгений Крылов, специализирующийся на защите прав граждан в области призыва и мобилизации. Он напомнил, что во время пандемии власти услышали адвокатское сообщество и, несмотря на все ограничения, представители защиты «спокойно ходили на следственные действия».

Логично было бы их бронировать, потому что это люди, которые работают в интеллектуальной сфере и обеспечивают конституционное право на защиту, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Также Евгений Крылов пояснил, что нет данных о том, сколько представителей профессионального сообщества призвали, предположив, что «массового призыва адвокатов нет, потому что вряд ли существует квота на призыв адвокатов». Игорь Трунов, в свою очередь, отметил, что данные о числе призванных адвокатов, как и представителей других профессий, попавших под мобилизацию, находятся «под грифом „секретно“».

Адвокат Станислав Селезнёв тоже считает, что при наличии брони у служителей Фемиды и гособвинителей вполне логично, что «третья неотъемлемая сторона судебного процесса — защита — либо тоже получает бронь от мобилизации, либо мобилизуются и судьи с прокурорами». Его коллега Евгений Смирнов в беседе с NEWS.ru уточнил, что сегодня никаких специальных гарантий, защищающих адвокатов от мобилизации, законодательством не предусмотрено и они подлежат мобилизации на общих основаниях. При этом он отметил, что в «адвокатуре большой процент бывших силовиков, которые, будучи офицерами запаса, подлежат мобилизации в первую очередь».

Если мобилизация будет продолжена, то ряды адвокатов существенно поредеют. К слову, уже сейчас не редки случаи, когда люди начинают искать себе либо адвоката-женщину, либо не годных к воинской службе. Как известно, незаменимых у нас не бывает, следствие и суд с лёгкостью найдёт замену любому адвокату, но это скажется на качестве юридической помощи. Видя, какому давлению подвергаются адвокаты по резонансным делам, мобилизация может быть использована правоохранительной системой для устранения адвоката из дела, — заявил Смирнов.

Он полагает, что «надежды на бронь для адвокатов практически нет, это уже не первое обращение к здравому смыслу, все остальные были проигнорированы». Смирнов предположил, что, «видимо, в условиях СВО нас ожидает и режим ССР (специального судебного разбирательства) без права на помощь выбранного защитника».

Ранее представители адвокатского сообщества уже неоднократно поднимали данную проблему. Так, Адвокатская палата Москвы обратилась к столичному мэру Сергею Собянину и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением об исключении адвокатов из числа лиц, попадающих под частичную мобилизацию. В свою очередь Федеральная палата адвокатов (ФПА) писала в Минюст РФ, пытаясь получить у ведомства разъяснения. В ответ и. о. замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян сообщила, что «категории граждан РФ, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок её предоставления определяются правительством РФ», но адвокаты к этой категории не относятся.