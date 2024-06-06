«Забиты и затырканы»: Вяземский призвал перестать делать из учителей рабов Историк Вяземский: с нынешней системой образования учителя превратились в рабов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С нынешней системой образования учителя превратились в рабов, заявил заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский. В беседе с NEWS.ru историк подчеркнул, что педагоги «забиты и затырканы». По его словам, от учителей все только чего-то требуют.

Надо возрождать профессию учителя, потому что у нас учителя забиты и затырканы. Они затырканы чиновниками и родителями. Бедный учитель. Некоторые производят впечатление педагогов Древней Греции. Там педагог был рабом, который водил ребенка в школу. Вот иногда учитель производит впечатление раба, которым все помыкают, — пояснил Вяземский.

Историк отметил, что это целый порочный круг. По его словам, если бы не было такого «дикого» количества отчетности, любой недовольный родитель мог бы запросто посадить педагога. Вяземский уточнил, что раньше такого не было, учителей никогда не превращали в обслуживающий персонал.

Все только от него требуют, а это так не может быть. Раньше такого не было. Было давление, но прислугой учителя никогда не были, а сейчас они превратились в обслуживающий персонал, — заключил историк.

Вяземский ранее сравнил российскую систему образования с тонущим «Титаником», а ЕГЭ — с верхушкой айсберга. Историк подчеркнул, что проблему может решить только масштабная и мощная реформа.