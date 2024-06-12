Забил с трех ударов гантелью: финн получил срок за убийство русской жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уроженец Ленобласти Денис Кирьянен получил 15 лет по обвинению в убийстве своей жены. Юлия Середенко погибла в 2013 году в финском городке, где пара в тот момент проживала. Подсудимый не признал вину, хотя его друг утверждает, что тот рассказывал ему о преступлении. При этом тело погибшей не могут найти больше 10 лет. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какова версия следствия

Как заявили в пресс-службе Управления СК по Ленинградской области, в сентябре 2013 года у подсудимого 1972 года рождения (по данным СМИ, его зовут Денис Кирьянен) возник конфликт с супругой на фоне развода. Во время скандала мужчина, по версии следствия, три раза ударил жену гантелью в ее доме в финском городе Коувола, от чего она умерла. После этого «он вывез тело потерпевшей на автомобиле и скинул в реку», добавили в ведомстве, подчеркнув, что до сих пор труп не нашли.

Присяжные признали его виновным.

Как было раскрыто дело об убийстве в Финляндии

Преступление оставалось нераскрытым восемь лет. Дело о пропаже на территории Финляндии Юлии Середенко 1971 года рождения российские следственные органы возбудили в 2015 году, но постоянно приостанавливали расследование, так как найти виновного не удавалось, заявляли в СК.

В декабре 2021 года расследование возобновили. Специалисты проанализировали «противоречия показаний», провели судебные экспертизы в том числе вместе с финскими правоохранителями. Последние так и не смогли найти тело пропавшей, однако обнаружили в автомобиле Кирьянена пакеты, моющие средства и следы ДНК его жены. Информация об этом была передана российскому СК. При этом финские власти не считали это достаточным доказательством вины Кирьянена, писал «Коммерсант».

По данным издания, Дениса Кирьянена задержали и отправили в СИЗО в конце 2021 года, когда он приехал из Финляндии в родную Гатчину к своему другу Александру Морозову. Последний стал свидетелем обвинения — он утверждал, что подсудимый признавался ему в убийстве, а также в том, что сбросил завернутое в мешок тело своей супруги Юлии Середенко в реку.

Фото: Социальные сети Денис Кирьянен

Что заявлял подсудимый

Денис Кирьянен не признал вину и просил о рассмотрении его дела присяжными. Он также заявлял о несостыковках в деле и применении к нему пыток во время нахождения под арестом.

На допросах Кирьянен утверждал, что 19 сентября 2013 года пришел в дом к жене, чтобы обсудить условия раздела совместно нажитого имущества. Во время беседы между ними вспыхнул конфликт: жена якобы начала душить его, после чего он взял с пола гантель, чтобы оттолкнуть ее, и случайно попал снарядом в голову супруги.

Потасовка, как утверждал Кирьянен, закончилась тем, что после остановки кровотечения жена вышла из квартиры, после этого они не виделись. А через девять суток после инцидента мужчина обратился в полицию, заявив, что был избит, предъявив след от веревки на шее и синяк на ключице. Однако медики пришли к выводу, что эти травмы, скорее всего, были получены за день или два до обращения.

Защита Кирьянена делала акцент на том, что во время следствия прокуратура дважды возвращала дело на дополнительное расследование. В надзорном ведомстве утверждали, что значительная часть доказательств первоначально была собрана финской стороной, а также, что они носили «вероятностный характер».

Адвокат Нина Рубцова, которая защищает Дениса Кирьянена, заявила, что обжалует обвинительный приговор.

Что известно про Кирьянена и Середенко

По данным «КП-Санкт-Петербург» Юлия Середенко занималась бизнесом. Некогда женщина имела в Ленинградской области хозяйственные магазины, а затем открыла образовательные курсы и возила подростков на обучение в Финляндию. Ранее она уже была замужем, от первого брака у женщины есть сын Роман, которому сейчас 33 года.

В браке с за Денисом Кирьяненом в 2004 году у Юлии родился сын Артем. В ноябре 2011 года супруги и их младший ребенок переехали в финский город Коувола, а Роман остался в РФ, потому что учился в российском вузе. По словам старшего сына, отчим усыновил его и поначалу у них были хорошие отношения.

Как следует из материалов дела, через год после переезда в Европу в семье стали часто возникать ссоры. Как пишет «КП-Санкт-Петербург», причиной стала любовница Кирьянена, о которой узнала его супруга. В итоге в 2012-м Денис и Юлия разъехались по разным квартирам. Сын жил с матерью, но мог видеться по выходным с отцом.

«Семью содержала мама, поэтому мне вдвойне удивительно, из-за чего у него были к ней претензии. Он оскорблял маму при детях, бил по столу, пугал всех», — рассказал старший сын Юлии Роман.

Фото: Социальные сети Юлия Середенко

Правда ли, что убийство случилось из-за недвижимости

Супруги не стали сразу оформлять развод, при этом регулярно, но безуспешно обсуждали, как следует делить их имущество — две квартиры в Гатчине, два автомобиля и земельный участок в Чите. По версии гособвинения, Кирьянен пошел на убийство с целью получения прав на совместно нажитое в браке имущество.

Роман Середенко также не исключает, что причиной гибели его матери могла стать недвижимость семьи, которую он оценивает в 9,6 млн рублей. Роман утверждает, что Денис Кирьянен якобы требовал передать ему 90% собственности, но, не добившись этого, неожиданно забрал заявление о разводе. Это, как вспоминает сын погибшей, произошло как раз перед исчезновением матери.

По его словам, когда Юлию признали умершей, Денис потребовал от ее родственников отказаться от наследства в пользу их общего сына Артема. В итоге, как пишет «КП-Санкт-Петербург», мужчине удалось «отвоевать все, кроме однокомнатной квартиры».

С этой версией не согласна Анна Кирьянен — новая жена Дениса. С ней, а также двумя ее дочками и своим сыном Артемом фигурант дела жил до задержания в 2021 году в РФ.

Анна рассказала журналистам, что, согласно документам, «разделение наследства обоюдное и добровольное»: «От участка в Чите Роман и бабушка отказались. Согласились взять однушку, а свою половину трешки отдали Артему и Денису, которому и так принадлежала другая половина. Изначально Денису вообще принадлежала четверть по наследству, столько же было у Артема. Ну и кто ради четверти будет убивать человека».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что о деле думают родственники Юлии и Дениса

По словам Романа, об исчезновении его матери стало известно 20 сентября 2013 года. В тот день Юлия Середенко должна была забрать Артем из школы, но так и не приехала за ним.

В итоге старший сын Середенко срочно выехал в Финляндию. В квартире матери он «увидел бардак» с грязной посудой и разбросанными вещами. При этом, как рассказывал Роман журналистам, телефон, документы и деньги не тронули.

«Мама никогда не пропадала ранее и никогда не бросала меня или Артема. А в квартире у нее всегда был порядок. Она не могла взять и уехать куда-то. К сожалению, Денис полностью разорвал общение со мной. Поэтому, когда мы увиделись в полицейском участке, он просто сбежал от меня. Я сразу понял, что случилось страшное», — вспоминает Роман.

По словам Анны Кирьянен, Денис тяжело воспринял пропажу Юлии: «Мы были уверены, что она скоро вернется. Я была первой, кто увидел след на шее Дениса от удушения. Заставила его пойти в полицию. Денис рассказал, что в тот день поссорился с Юлией. Но куда она делась после этого — до сих пор загадка. Муж говорил, что у нее случались перепады настроения. Однажды она привезла Артема к сестре Дениса и оставила его на месяц, даже не позвонив ребенку. А по возвращении бросилась к нему в ноги и выясняла, не обижали ли его».

В причастность мужа к убийству Анна не верит. По ее словам, «следователи в России не внесли в дело некоторые факты». В частности, утверждает она, ДНК фигуранта в квартире «нашли только на гантели», а «на телефоне Юли и тряпке, которой замывали ее кровь, была ДНК неизвестного мужчины».

«В день пропажи Юлии 24 раза звонил некий Павел, с которым она до этого общалась. А в следующие дни он перестал ей звонить. Это же очень странно! И поражает, что меня даже не допустили в суд как свидетеля, а показания Артема, главного потерпевшего, не зачитали», — отмечает Анна Кирьянен.

Она отказывается верить в убийство Юлии Середенко, утверждая, что в Финляндии их с мужем «тайно прослушивали, но никакого криминала в действиях Дениса не выявили».

Анна Кирьянен полагает, что тяжелее всего после приговора Артему, который «поступил на инженера, готовится идти в армию». Ему, по словам женщины, «как никогда нужна поддержка любящего отца». При этом Роман Середенко утверждает, что осужденный отчим настроил сына против родных Юлии, а также оскорблял ее память.

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