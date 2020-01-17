Беременную 13-летнюю школьницу доставили в больницу под Красноярском для проведения медобследования.
По словам осведомлённого источника, в настоящее время врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.
При этом он отметил, что следователи и медики сомневаются, что отцом ребёнка является 10-летний школьник, поэтому в ближайшее время планируется провести экспертизу,
Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании 39-летний мужчина-трансгендер родил, забеременев от биоматериала женщины-трансгендера. Роды у него принял тоже доктор-трансгендер.
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