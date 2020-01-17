https://static.news.ru/photo/a8ded570-39b7-11ea-a228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременную 13-летнюю школьницу доставили в больницу под Красноярском для проведения медобследования.

По словам осведомлённого источника, в настоящее время врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.

При этом он отметил, что следователи и медики сомневаются, что отцом ребёнка является 10-летний школьник, поэтому в ближайшее время планируется провести экспертизу, передаёт «ТВК Красноярск».

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании 39-летний мужчина-трансгендер родил, забеременев от биоматериала женщины-трансгендера. Роды у него принял тоже доктор-трансгендер.