Заберем вместе с Киевом: кому достанутся мощи Петра Столыпина

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Петр Столыпин

Директор украинского государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко одарил мир бессмертной идеей — включить прах Петра Столыпина, погибшего в Киеве в 1911 году и захороненного на территории Киево-Печерской лавры, в «обменный фонд» с Россией.

Тут снизу постучались

Иными словами, Остапенко предложил раскопать могилу Петра Аркадьевича, вынуть мощи и обменять на украинских солдат. Иначе включение в «обменный фонд» не объяснить.

Что ж, идея богатая! Только не понимаю, зачем ограничиваться одним Столыпиным. Можно в целом взяться за кладбища, провести ревизию, описать исторически ценные могилы и вперед — к обмену! Жутко и кощунственно звучит? Автор лишь продолжает мысль украинского чиновника. Если, конечно, это можно назвать мыслью.

Как оценивать нацию, готовую торговать мощами? Готовую раскапывать могилы? Я не знаю. У меня нет нужных слов в лексиконе, возможно, потомки найдут подходящее определение происходящему. Стоит только заметить, что из упомянутой Киево-Печерской лавры были изгнаны священники, а сама Лавра отобрана у УПЦ.

Немного истории

Великий русский реформатор Петр Аркадьевич Столыпин пережил 4 нападения (5-е стало смертельным), был министром внутренних дел, позже, в тяжелейшее время беспорядков после Русско-японской войны, — премьер-министром. Провел аграрную реформу, навел порядок в Министерстве внутренних дел. Был инициатором множества законопроектов, в их числе — о свободе вероисповедания, о равноправии для крестьян (им, наконец, стали выдавать документы, и они смогли свободно перемещаться и менять место жительства). Силами Столыпина были отменены ограничения для старообрядцев, был улучшен быт для рабочих.

За пять лет столыпинских реформ урожайность увеличилась почти на треть, началось освоение Сибири и Поволжья. Петра Аркадьевича Столыпина убил анархист в Киевском театре в 1911 году. Похоронен он в Киево-Печерской Лавре, сегодня отобранной у православной церкви и, как видим, вовлеченной в политическую борьбу.

Как быть?

Мне, русскому человеку, любящему историю, хочется сказать: если в ваших городах похоронены чужие реформаторы и мыслители, если в ваших городах говорят на чужом языке, если в ваших городах вы вынуждены ставить оружие, прикрываясь мирными жителями, то это не ваши города.

Мы, россияне, неравнодушные к своей истории, конечно, примем предложение Остапенко и заберем мощи Петра Аркадьевича Столыпина. Но, думаю, вместе с Киевом, древним русским городом.

Читайте также:

На Украине хотят включить в обмен с Россией останки Столыпина

Манифест 1905 года: истоки российской Конституции

Эталонное раздолбайство: как имперская бюрократия убила Столыпина

Николай Последний: несвятой святой