«За высокий забор»: психиатр объяснил, как лечить от игровой зависимости Психиатр Шуров сравнил зависимых от азартных игр с бредовыми больными

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Лудоманов, зависимых от азартных игр, можно сравнить с бредовыми больными, рассказал психиатр Василий Шуров в подкасте «Надо разобраться» от NEWS.ru. По его словам, с такими людьми можно попробовать договориться, однако при первом срыве их надо отправлять «за высокий забор». Вместе с тем необходимо понимать, что лудоманы находятся в крайне тяжелом и уязвимом положении, добавил эксперт.

Как только мама заплатит первый кредит, все — это тупик. Человек понял, что он может под эту тему тянуть. Вначале надо о чем-то договориться. Ты больше не играешь, твои карты, твой телефон — все у нас, а ты лечишься амбулаторно у доктора. Принимаешь определенные аппараты, которые подавляют влечение к игре и выравнивают настроение, работаешь с психотерапевтом. Следующий срыв — ты едешь в реабилитационный центр за высокий забор желательно на годик, — объяснил Шуров.

Вся зависимость таких людей базируется на одной большой ошибке — они всегда хотят отыграться и доказать, что на азартных играх можно заработать, добавил эксперт. При этом лудоманы уверены, что все, кто хотят им помочь, на самом деле лишь пытаются наказать и испортить жизнь.

У нас какие критерии бреда: не соответствует реальности, не подлежит разубеждению и очень глубоко сидит в человеке. Вот здесь по всем критериям — это бредовый больной, — добавил психиатр.

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