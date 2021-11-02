За веру и честь мундира: как фото у храма привело молодых людей в тюрьму

Отправка в колонию пранкера Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой за фото возле храма Василия Блаженного в Москве, а также уголовное преследование модели Лолиты Богдановой за откровенное видео на Красной площади и жительницы Петербурга Ирины Волковой за снимок в трусах рядом с Исаакиевским собором вызвали массу негативных отзывов. Причём если клерикальную и консервативную публику возмутили поступки молодых людей, то светская и демократическая общественность увидела в этом наступление «мракобесия». Важно то, что Бобиев и Чистова впервые получили реальные сроки по статье УК за оскорбление чувств верующих. Жёсткий приговор молодым людям, как предположили правозащитники, стал своего рода «местью» за то, что девушка предстала на скандальном снимке в роли сотрудницы МВД. Судья таким образом, по сути, указал обществу, за какую «красную черту» не следует переступать.

Скандалы с похожими «акциями» у церквей и мечетей неоднократно происходили в разных городах России, но даже уличная порносессия в Казани восемь лет назад закончилась для её героини небольшим штрафом. Подробности — в материале NEWS.ru.

Жёсткий прецедент

Как рассказала NEWS.ru юрист Юлия Федотова, защитившая кандидатскую диссертацию на тему применения уголовной статьи об оскорблении чувств верующих, Руслан Бобиев и Анастасия Чистова стали первыми, кому за это назначили реальные сроки заключения. По её мнению, жёсткий приговор можно объяснить «реверансом» в сторону полиции.

Если бы у девушки не было надписи «Полиция» на одежде, то, скорее всего, они отделались бы условным наказанием, штрафом или работами. Поскольку по иной статье, которая могла бы быть связана с деятельностью правоохранительных органов, оскорблением представителя власти, или по какой-то другой привлечь не представлялось возможным, то «притянули» оскорбление чувств верующих. Юлия Федотова юрист юрист

Юрист высказала мнение, что лишать свободы за содеянное Бобиевым и Чистовой, а также за то, что инкриминируют Богдановой и Волковой, не следует, потому что такие действия «могут быть проявлением глупости», а не стремления нарушить закон. Это, как подчёркивает Федотова, не должно квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние.

Однако президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов в разговоре с NEWS.ru отверг предположение о том, что пранкера и его подругу наказали за попытку подорвать репутацию полиции.

На работу в полицию обычно берут людей с крепкими нервами, которые не обижаются. Полиции ничьи реверансы не нужны. Её дело — охранять закон и порядок. Люди ради этого жизнью рискуют. Поэтому на дураков обижаться им некогда. На мой взгляд, выкладывать интимные отношения на показ аморально, тем более на фоне святых мест. Если бы это произошло на фоне мечети, это имело бы ещё больший общественный резонанс. Юрий Жданов президент Всероссийской полицейской ассоциации президент Всероссийской полицейской ассоциации

Впрочем, источник NEWS.ru в правоохранительной системе признал, что приговор Бобиеву и Чистовой — «своего рода прецедент». Его суровость он связал не столько с тем, что представители органов власти «оскорбились» вместе с верующими, сколько с национальностью пранкера. По мнению собеседника, наказание за скандальное фото на фоне храма выглядит как желание «погасить» возможные трения между представителями разных конфессий. При этом он не обладает информацией, являются ли уголовные дела по той же статье, заведённые в октябре против девушек в Москве и Петербурге, неким «новым трендом», потому что ими занимается «другое ведомство».

Руслан Бобиев, Анастасия Чистова instagram.com

Что произошло?

В конце сентября в соцсетях появились снимки, сделанные на Красной площади в Москве. На одном из них Руслан Бобиев и его 19-летняя спутница Анастасия Чистова имитировали оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. Подпись к изображению гласила: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить». Вскоре после публикации фото полиция задержала молодых людей, составив на них протоколы о неповиновении полиции. Кроме того, на девушку завели административное дело за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов, а на пранкера, являющегося гражданином Таджикистана, — за нарушение режима пребывания в РФ. За это суд назначил им административные аресты, а также штрафы.

Сразу после задержания Руслан Бобиев принёс извинения и удалил фотографии из своих социальных сетей. Анастасия Чистова при этом подчёркивала, что храм попал на фотографию случайно. Однако на них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих), и мировой суд Тверского района в Москве 29 октября приговорил молодых людей к 10 месяцам колонии. Несмотря на раскаяние фигурантов, им назначили почти самое суровое наказание, предусмотренное за инкриминируемый состав. Максимальный срок по нему — один год колонии.

Адвокат блогера Надежда Федосеева заявила , что её доверитель не будет обжаловать решение суда, поскольку «считает себя виновным, примет это наказание, понял свою ошибку и просит прощения». А вот Чистова намерена оспорить приговор, считая его слишком жёстким.

Я просила суд смягчить наказание моей подзащитной, указывала на смягчающие обстоятельства, и проявить гуманизм по отношению к Анастасии. Мы просили любое наказание, не связанное с реальным сроком лишения свободы, на усмотрение суда. Штраф, обязательные работы, даже, возможно, условный срок, но не реальный. Анастасия вину признала, она раскаивается в содеянном, принесла публичные извинения, — прокомментировала решение адвокат девушки Юлия Помелова.

Через день после приговора Бобиеву и Чистовой стало известно, что СК возбудил уголовное дело по той же статье в отношении 30-летней петербурженки Ирины Волковой за фотографию, на которой девушка с поднятой юбкой, из-под которой видны её трусы, сидит спиной к камере и смотрит в сторону Исаакиевского собора. Снимки были сделаны ещё летом 2020 года.

Ирина Волкова https://t.me/SPbGS

При этом Исаакиевский собор с 1928 года является государственным музеем, а не объектом РПЦ, хотя последняя предпринимала попытки вернуть его себе в 2019 году, но власти Петербурга ей отказали. В самом культурном учреждении заявили, что не обращались в полицию, а Волкова позднее написала, что стала получать угрозы и удалила видео и фотографию. Как выяснилось, заявление на неё написал скандальный блогер Тимур Булатов (также известный как Тимур Исаев), который причастен к преследованию феминистки из Хабаровского края Юлии Цветковой, а также добивался срыва различных культурных мероприятий, в том числе кинофестиваля «Артдокфест».

Волкову задержали, 31 октября ей хотели избрать меру пресечения в виде запрета определённых видов деятельности, но в итоге Фемида отказала следствию и отпустила девушку.

Ещё одно уголовное дело по той же статье СК завёл в конце октября. Его фигуранткой стала 22-летняя модель Лолита Богданова. Она, по версии силовиков, оскорбила верующих попавшим в Сеть видеороликом, в котором позировала с оголённой грудью на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Я на твою фотографию не позабуду взглянуть

На фоне уголовных дел Бобиева — Чистовой, Богдановой и Романовой основатель TikTok-дома Dream Team House Ярослав Андреев припомнил, что откровенные снимки на фоне объекта РПЦ в Волгограде публиковала ранее певица Ольга Бузова. А у храма Василия Блаженного снималась в неглиже недавно получившая российское гражданство уругвайская актриса Наталия Орейро. Блогер с иронией отметил, что теперь «очень переживает» за поп-див.

В соцсетях вслед за этим начался стихийный флешмоб «Когда фоткаешься в 2021-м и смотришь, нет ли позади тебя какого-нибудь храма». Пользователи выкладывают свои и чужие снимки на фоне культовых сооружений, как бы измеряя градус репрессивного накала. Некоторые опубликовали скриншоты выдаваемых поисковиками «откровенных фотографий» рядом с церквями, а также снимки существовавшего на месте храма Христа Спасителя в советские годы бассейна «Москва» с пловцами в откровенных купальных костюмах.

СССР. Москва. Бассейн "Москва", 1960 год. Фотохроника ТАСС Россия. Москва. Вид на храм Христа Спасителя на Пречистенской набережной, 7 сентября 2017 года Сергей Савостьянов/ТАСС

В прошлые годы уже возникали скандалы, связанные с провокационными снимками на фоне религиозных объектов, но к уголовным преследованиям они не приводили. В основном они возникали в Татарстане. Так, в декабре 2020 года зажигательный танец на фоне мечети Кул-Шариф в Казани исполнила популярная в соцсетях девушка под ником Леди Эсмира. Летом 2018 года московский фитнес-тренер Анастасия Малышева станцевала там же тверк. Каких-либо правовых последствий эти действия не повлекли, хотя девушки столкнулись с травлей в соцсетях.

В 2017 году много шума наделала фотосессия с моделью в прозрачном платье, которая позировала перед камерой на фоне стен заброшенной церкви Илии Пророка в окрестностях Елабуги. Снимки были сделаны для рекламы будуарных платьев, которые опубликовал журнал «Совет и Любовь». Позднее редакция извинилась за снимки, а владелица модельного агентства Алёна Кушнир, которое участвовало в съёмках, столкнулась с угрозами. СК в итоге не стал заводить уголовное дело «из-за отсутствия состава преступления».

В конце 2017-го локальный скандал случился в городе Волжском Волгоградской области. Там молодые люди с голыми торсами сфотографировались рядом с церковью, подписав снимок: «Вы говорили „Верните лето, хотим лето обратно“. Не вопрос — наслаждайтесь».

В 2016 году негодование мусульманской общественности вызвал видеоклип певицы Резеды Ганиуллиной, которая в полупрозрачной одежде исполнила восточный танец на фоне Белой мечети в древнем городе Болгар. СК провёл проверку и снова не нашёл состава преступления в действиях артистки.

Резеда Ганиуллина rezeda_ganiullina/instagram.com

Неоднократно клерикальная публика высказывала претензии к Анастасии Волочковой, которая выкладывала свои снимки в «недозволенном виде» по время посещения храмов или на их фоне. Например, в разгар пандемии балерина устраивала фотосессию в мехах и с голыми ногами на территории Дивеевского монастыря в Нижегородской области, снималась внутри храма, одетая не по древнему канону или в рваные джинсы . Эти публикации не повлекли никаких правовых последствий для дивы, которая ранее жёстко критиковала представителей РПЦ за «тупые запреты на короткие юбки».

Наиболее радикальную акцию провела в июне 2013 года 19-летняя модель Nastya K. Она приняла участие в уличной порносессии рядом с Дворцом земледельцев и на фоне кремля в Казани, на территории которого расположены православные и мусульманские культовые сооружения. За развратные снимки девушке грозило до шести лет колонии по ст. 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), но в итоге суд оштрафовал её на тысячу рублей за «явное неуважение к обществу». Эта история началась ещё до того, как в уголовном законодательстве появился новый состав, предусматривающий наказание за оскорбление чувств верующих, — до этого за данное нарушение грозила административная ответственность по ст. 5.26 (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики).

Огонь по Геростратам

Статья о наказании за оскорбление чувств верующих в России появилась через год после панк-молебна в храме Христа Спасителя, совершённого участницами группы Pussy Riot в феврале 2012 года. За него Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич получили «по двушечке» по статье «Хулиганство».

Мария Алёхина и Надежда Толоконникова Then Chih Wey/Xinhua/Global Look Press

Как отмечает юрист Юлия Федотова со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде РФ, всего по статье об оскорблении чувств верующих вынесено 14 приговоров. Признанное иноагентом издание «Медиазона» указывает , что по состоянию на конец 2020 года за это преступление было осуждено 32 человека. До «прецедента» Бобиева — Чистовой обвиняемым назначали штрафы, обязательные работы или условные сроки.

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отмечает, что количество таких дел «крайне незначительно, что свидетельствует об эффективности закона в России». РПЦ, по его словам, заинтересована не в наказании фигурантов, а в том, чтобы они «этих деяний не совершали вообще». По мнению Кипшидзе, некоторые люди «рассматривают религиозные символы как средство для роста популярности и увеличения количества подписчиков». Их представитель РПЦ сравнил с античным героем Геростратом, который «сжёг храм, чтобы прославиться в веках».

В свою очередь глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда увидел общее между недавними фотосессиями в двух столицах и подростковым эпатажем. По его мнению, приговоры по ст. 148 УК означают, что «люди не понимают, как они могут ранить других».