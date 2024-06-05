«За своих она убьет или придушит»: Лерчек рассказала о Кате Гордон Блогер Лерчек — о Кате Гордон: за своих близких она готова «убить или придушить»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в беседе с NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что считает себя общей по духу с телеведущей, юристом и общественным деятелем Екатериной Гордон. Она добавила, что ее подруга сильная по характеру и честная и готова «убить или придушить» за своих близких.

Мне Катя импонирует как человек. Она сильная характером, духом. За своих она, если нужно, убьет или придушит. Она честная, справедливая, — рассказала Лерчек.

Блогер также отметила, что Гордон обладает шикарной харизмой. По ее мнению, у них много общего по духу и, вероятно, именно поэтому она сразу нашла с телеведущей контакт.

Ранее Лерчек рассказала, что выплатила налогов на сумму больше 800 млн рублей. На полях ПМЭФ-2024 она назвала себя амбассадором ФНС. По ее словам, ей уже поступило предложение от крупной компании стать лицом бренда и продвигать уплату налогов.

Кроме того, блогер поддержала изменения в системе налогообложения и подтвердила готовность сделать курс для блогеров по налоговой системе. Новые поступления от них, по мнению Чекалиной, нужно направить на соцподдержку. Лерчек назвала логичной ситуацию, когда те, кто зарабатывает больше, платят соответствующие суммы.