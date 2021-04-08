За сутки в России выявлено 9150 новых случаев заболевания коронавирусом

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По данным на утро 9 апреля, за последние сутки в России зафиксировано 9 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 9 150 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 662 человека, — говорится в сообщении.

Лидером среди регионов по заболеваемости остаётся Москва — при это в столице, как и сутками ранее, наблюдается резкий рост числа заразившихся. Если накануне их количество составило 2 024 человека, то теперь — 2 421 человек. 703 случая инфицирования выявлено в Санкт-Петербурге, 594 — в Московской области.

Вместе с тем сохраняется нулевой темп прироста в Ненецком автономном округе и в Чукотском автономном округе. В Республике Тыва этот показатель составляет 0,01%, в Магаданской области — 0,02%.

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусом заболели 4 623 россиянина. Выздоровели 4 248 700 пациентов, жертвами инфекции стали 102 247 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 123 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 340 тысяч. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 499 тысяч 414 человек, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила ситуацию с коронавирусом в России с другими странами. По её словам, динамика вакцинации граждан России против коронавирусной инфекции даёт основания полагать, что наша страна раньше других справится с распространением COVID-19.