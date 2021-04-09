За сутки в России выявлено 8702 случая заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/683a5d70-9a9e-11eb-8c4e-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

По данным на утро 11 апреля, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 8702 россиянина. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8702 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7230 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов наибольший суточный прирост заразившихся зафиксирован в Москве — в столице заболели 2090 человек. В Санкт-Петербурге инфицированы 694 человека, в Подмосковье — 574.

Нулевой темп суточного прироста заболевших наблюдается в Чукотском автономном округе. В Республике Алтай и Республике Тыва этот показатель составляет 0,01%, в Магаданской области и Еврейской автономной области — 0,02%.

В общей сложности за всё время пандемии заболело 4 641 390 россиян. Выздоровели 4 265 509 пациентов, жертвами болезни стали 102 986 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 123,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 347 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 501 тысяча 928 человек, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург скептически оценил прогнозы, согласно которым в России в середине апреля резко подскочит заболеваемость коронавирусом. По словам специалиста, он не видел ни одной «обкатанной математической прогностической модели».