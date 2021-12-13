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За сутки в России выявлено 29 558 новых случаев коронавируса

11:57, 13 декабря 2021
За сутки в России выявлено 29 558 новых случаев коронавируса Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 121, до 290 604. Это минимум с 26 октября, следует из Telegram федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 29 558, до 10 046 454. 

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (2894), Подмосковье (1999) и Санкт-Петербурге (1968). Число вылечившихся от коронавируса возросло за сутки на 28 561, до 8 769 916 случаев. 

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что в 24 регионах России растёт количество госпитализаций пациентов с тяжёлым течением COVID-19, тогда как общее число госпитализированных снизилось на 15%. В целом заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,3%, но пока снижение заболеваемости COVID-19 в стране не носит стабильного характера. В пяти регионах продолжается прирост заболевших, 23% выявляемых случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

По словам Голиковой, первый компонент вакцины получили уже 75,5 млн россиян, два компонента – 68,8 млн. При этом уровень коллективного иммунитета в стране составляет 55,8%. Вице-премьер подчеркнула, что на борьбу с инфекцией в 2022 году власти направят более 752 млрд рублей. 

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