За сутки в России выявлено 29 558 новых случаев коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 121, до 290 604. Это минимум с 26 октября, следует из Telegram федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 29 558, до 10 046 454.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (2894), Подмосковье (1999) и Санкт-Петербурге (1968). Число вылечившихся от коронавируса возросло за сутки на 28 561, до 8 769 916 случаев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что в 24 регионах России растёт количество госпитализаций пациентов с тяжёлым течением COVID-19, тогда как общее число госпитализированных снизилось на 15%. В целом заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,3%, но пока снижение заболеваемости COVID-19 в стране не носит стабильного характера. В пяти регионах продолжается прирост заболевших, 23% выявляемых случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

По словам Голиковой, первый компонент вакцины получили уже 75,5 млн россиян, два компонента – 68,8 млн. При этом уровень коллективного иммунитета в стране составляет 55,8%. Вице-премьер подчеркнула, что на борьбу с инфекцией в 2022 году власти направят более 752 млрд рублей.