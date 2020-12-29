За сутки в России выявлено 26 513 случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/55220b8a-4a75-11eb-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global look Press

По данным на 30 декабря, за последние сутки в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения: накануне было выявлено 27 002 заболевших.

Также за прошедшие 24 часа в стране выздоровело 29 235 пациентов. Болезнь унесла жизни 599 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 131 550 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровело 2 525 418 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Среди регионов по суточному приросту заболевших лидирует Москва — за сутки зафиксировано 5105 случаев заражения в столице. На втором месте идёт Санкт-Петербург с показателем 3764 человека. Замыкает тройку Московская область — 1608 новых случаев.

Наименьший темп суточного прироста заболевших зафиксирован в Республике Алтай и в Республике Тыва — там он составил 0,2%. Также в лидерах по этому показателю Ненецкий автономный округ (0,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область и Кемеровская область — 0,5%.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует до Нового года начать клинические испытания своего препарата прямого действия против коронавируса. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Кроме того, по словам Скворцовой, в I квартале 2021 года ФМБА должно завершить доклинические исследования своей вакцины против COVID-19.