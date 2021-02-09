За сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/a5ed8048-6b78-11eb-80b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 10 февраля, за минувшие сутки в России зафиксировано 14 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 575 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов лидером по суточному приросту заболевших остаётся Москва. В столице за 24 часа зафиксирован 1 441 новый случай заражения COVID-19. Второе место за Санкт-Петербургом — на берегах Невы выявлено 1 169 заболевших. Замыкает тройку Московская область, где сообщается о 650 случаях.

Наименьший темп прироста заболевших за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва и Республике Хакасия — он составляет 0,1%. В Москве, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области, Чеченской Республике, Республике Ингушетия и Амурской области темп прироста оценивается в 0,2%. 17 субъектов РФ имеют показатель суточного прироста 0,3%.

В общей сложности за всё время пандемии в России выявлено 4 012 710 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 3 516 461 пациент, болезнь унесла жизни 78 134 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 105,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 284 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 тысяч 514 человек, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что стала известна дата снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, это произойдёт 1 марта.

В среду, 10 февраля, Аксёнов провёл заседание оперштаба по коронавирусу. Он пояснил, что масочный режим сохранится, скорее всего, до конца года — но вряд ли дольше.