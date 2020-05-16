За сутки число россиян с коронавирусом увеличилось на 9,2 тысячи

https://static.news.ru/photo/3d5c5ee4-974a-11ea-9c7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 9,2 тысячи человек в 83 регионах.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. По его данным, в 4124 случаях клинические симптомы болезни не проявились. Всего в стране выявлено 272 043 заболевших в 85 регионах.

Число пациентов, победивших коронавирус, возросло до 63 166 человек. При этом за прошедшие сутки было зафиксировано 119 смертей от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за минувшие сутки было выявлено 3505 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.