За сутки в России вылечились от коронавируса 26,2 тысячи человек

За минувшие сутки в России из больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 26 204 пациента. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет более 3,2 млн человек.
Новых случаев заражения зафиксировано 19,2 тысячи. Всего за время пандемии в стране заболели свыше 3,8 млн человек.
Жертвами инфекции за сутки стали 534 человека. Общее число умерших от коронавируса в России составляет 72,12 тысячи человек,
По уровню заболеваемости в стране в первую тройку входят Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по темпам заболеваемости COVID-19 в мире Россия переместилась с четвёртого места на пятое. Лидируют по-прежнему США. Второе, третье и четвёртое места занимают Индия, Бразилия и Великобритания соответственно.
Ранее NEWS.ru писал, что педиатр-вакцинолог Евгений Тимаков предсказал заметное улучшение ситуации с коронавирусом в России будущим летом. К тому времени, по его прогнозу, страна выйдет на уровень заболевших около пяти тысяч в сутки. Однако осенью, по словам специалиста, возможен новый рост, обусловленный сезонностью.