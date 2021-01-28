За сутки в России вылечились от коронавируса 26,2 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/3d44abe8-6213-11eb-b383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России из больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 26 204 пациента. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет более 3,2 млн человек.

Новых случаев заражения зафиксировано 19,2 тысячи. Всего за время пандемии в стране заболели свыше 3,8 млн человек.

Жертвами инфекции за сутки стали 534 человека. Общее число умерших от коронавируса в России составляет 72,12 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По уровню заболеваемости в стране в первую тройку входят Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по темпам заболеваемости COVID-19 в мире Россия переместилась с четвёртого места на пятое. Лидируют по-прежнему США. Второе, третье и четвёртое места занимают Индия, Бразилия и Великобритания соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что педиатр-вакцинолог Евгений Тимаков предсказал заметное улучшение ситуации с коронавирусом в России будущим летом. К тому времени, по его прогнозу, страна выйдет на уровень заболевших около пяти тысяч в сутки. Однако осенью, по словам специалиста, возможен новый рост, обусловленный сезонностью.