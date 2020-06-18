За сутки в России от коронавируса выздоровели 9,6 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/b7ee6a2c-b139-11ea-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавируса выписан 9621 пациент. Всего с начала пандемии выздоровели 313,9 тысячи человек.

Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки составило 7790, а общее число заразившихся за время пандемии достигло 561 тысячи человек.

Число летальных исходов увеличилось на 182. Всего жертвами инфекции в России стали 7660 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В мире согласно последним данным американского института Джона Хопкинса, более 8,3 млн инфицированных. Выздоровели за время пандемии 4 млн человек. Количество летальных исходов составляет 448,9 тысячи, из которых 5,2 тысячи приходится на последние сутки.

Первое место по числу заболевших сохраняют за собой США (более 2 млн человек). На втором месте Бразилия (более 955 тысяч), Россия занимает в этом рейтинге третью строчку. Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов России не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны коронавируса, которая ожидается осенью.