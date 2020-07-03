За сутки в России от коронавируса вылечились 8986 человек

https://static.news.ru/photo/48e726a8-bdca-11ea-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики за прошедшие сутки выписали по выздоровлении от коронавируса 8986 пациентов.

Таким образом, количество вылечившихся в стране достигло 446 879 человек.

Также за прошедшие 24 часа в России выявили 6632 заболевших COVID-19 в 84 регионах, из них 1960 случаев (29,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Как писал NEWS.ru, ранее заммэра города Анастасия Ракова сообщила, что московские врачи вылечили ещё 1620 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Она отметила, что на данный момент общее количество выздоровевших в столице составляет 156 459. При этом за минувшие сутки зарегистрировано 680 новых случаев заражения.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19, где заразились 667 883 человека, находится на третьем месте.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.