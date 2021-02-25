За сутки в России от COVID-19 выздоровели более 16 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/f734c99a-7742-11eb-9f0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки из российских больниц по выздоровлении от коронавируса выписаны 16 102 пациента. Общее число выздоровевших за время пандемии превышает 3,7 млн человек.

За прошедшие 24 часа выявлено 11,1 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели более 4,2 млн человек.

Жертвами инфекции стали 84,8 тысячи жителей России, из которых 446 скончались за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всём мире зафиксировано 112,5 млн случаев заражения коронавирусом. К настоящему времени выздоровели более 63,5 млн жителей Земли, а число летальных исходов приближается к 2,5 млн.

Лидируют по уровню заболеваемости и смертности США. В первую тройку также входят Индия и Бразилия. Четвёртое место занимает Великобритания, пятое — Россия.

Ранее NEWS.ru писал, что заммэра Москвы назвал сроки снятия коронавирусных ограничений. По словам чиновника, значительная их часть может быть отменена к лету, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной. Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что сейчас пандемия идёт на спад.