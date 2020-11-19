За сутки в России от COVID-19 умер 461 человек

https://static.news.ru/photo/727349e2-2b08-11eb-8147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России скончался 461 пациент с коронавирусом. Всего с начала пандемии жертвами инфекции в стране стали 35,3 тысячи человек.

Новых случаев заражения за 24 часа выявлено 24,3 тысячи. Общее количество заболевших составляет 2,03 млн.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 24,7 тысячи пациентов. Всего российские медики вылечили более 1,5 млн заразившихся, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

РФ занимает пятое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Лидируют США, где выявлено более 11,7 млн случаев заражения. В первую тройку также входят Индия (9 млн) и Бразилия (5,9 млн). На четвёртом месте находится Франция, где заболели свыше 2,1 млн человек. Общее количество заразившихся по всему миру приближается к 57 млн. Жертвами инфекции стали более 1,3 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряжённой. По её словам, взрывного роста заболеваемости по регионам нет, но ухудшение очевидно. Надежды специалистов на то, что низкие температуры замедлят распространение инфекции, не оправдались.