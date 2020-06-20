За сутки в России от COVID-19 умер 161 человек

https://static.news.ru/photo/d11d3a4c-b2cd-11ea-af16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России от заболеваний, связанных с новой коронавирусной инфекцией, умер 161 человек. Общее число жертв инфекции с начала пандемии составило 8002 человека.

Количество новых случаев заражения COVID-19 за 24 часа составило 7889. Всего в России выявлено 576,9 тысячи заболевших.

Число пациентов, выписанных из больниц по выздоровлении, на сегодняшний день составляет 334,5 тысячи человек. Из них 10,1 тысячи выздоровели за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что 19 июня в Москве был зафиксирован минимум смертей от COVID-19 с начала мая — жертвами инфекции стали 34 человека. До этого ежедневно умирали по 50–80 человек. Согласно последним данным, в столице количество заражённых составляет 212 тысяч человек. Выявляемость новых случаев вернулась к показателям начала апреля.

Во всём мире с начала пандемии зафиксировано свыше 8,4 млн случаев заражения коронавирусом. За это время скончались 453,2 тысячи человек и выздоровели более 4 млн. Россия занимает третье место по числу заболевших, уступая США и Бразилии.