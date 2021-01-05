За сутки в РФ выздоровели 21 677 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3759f460-518b-11eb-acf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России из больниц по выздоровлении выписаны 21 677 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространению заболевания.

По его данным, с начала пандемии коронавирус удалось победить 2 731 129 пациентам в России.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 677 человек, — говорится в сообщении.

В частности, в столице за минувшие сутки выписаны 7067 человек, в Санкт-Петербурге — 1756. В Московской области полное выздоровление от коронавируса констатировали у 1485 пациентов.

Кроме того, за прошедшие сутки на территории России медики выявили 23 652 новых случая заражения COVID-19. В общей сложности число инфицированных в РФ увеличилось до 3 355 794.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки в российских больницах скончались 454 пациента с ранее подтверждённым коронавирусом. За весь период пандемии в РФ от COVID-19 умерли 60 911 человек.